오늘의 부고-남혁상 국민일보 논설위원 부친상 외

■남웅원씨 별세, 이금선씨 남편상, 남경아 삼성SDS 프로·혁상 국민일보 논설위원·혁준 메디포스트 상무 부친상=1일 서울성모병원. 발인 4일 오전 6시40분 (02)2258-5940
■정수영씨 별세, 강영자씨 남편상, 정승훈 국민일보 논설위원·상범씨 부친상=2일 진영병원. 발인 4일 오전 8시30분 (055)345-1444
■박보순씨 별세, 정영진 방주교회 명예집사 부인상, 정우식 SK 하이닉스 임원·숙경 성동글로벌경영고 교사·혜윤 경기주택도시공사 과장 모친상, 방민정 분당초등학교 교직원 시모상=2일 중앙대병원. 발인 4일 오전 6시30분 (02)860-3500
■전미향씨 별세, 박무식씨 배우자상, 박경진 범박초교 행정실장·지은씨·경은씨(서울대 정밀기계설계공동연구소) 모친상, 임종은씨(소사경찰서 청문감사인권관실)·조태원 대신증권 고객솔루션 부장·방상현씨(SK하이닉스) 장모상=2일 서울성모병원. 발인 4일 오전 7시 (02)2258-5940
■노정선 전 연합뉴스 상무 별세, 상현·노종현씨 부친상, 김현정씨 시부상=1일 오전 4시15분 서울아산병원. 발인 3일 오전 5시 (02)3010-2000