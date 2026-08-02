열사병 추정 70대 이재민, 추가 사망

일본 서부 구마모토현을 강타한 강진으로 인한 사망자가 38명으로 증가했다. 여진이 이어지는 가운데 일본 정부는 주요 피해 건물에 대한 수색 작업을 마무리하고 복구와 이재민 지원에 집중하고 있다. 한편 섭씨 38도에 이르는 극심한 더위까지 덮치면서 열사병 등 2차 피해 확산 우려가 커지고 있다.

교도통신과 니혼게이자이신문(닛케이) 등 일본 매체를 종합하면 구마모토현은 2일 닷새 전 발생한 규모 7.1의 강진으로 인한 사망자 수가 전날보다 2명 증가한 38명으로 집계됐다고 밝혔다. 부상자는 103명이다.

신규 사망자 중 1명은 지진 발생 이후 차량에서 생활하던 70대 여성으로 열사병이 유력 사인으로 거론된다. 차량 연료가 떨어지면서 에어컨을 제대로 가동하지 못했던 것으로 알려졌다. 닛케이는 이 여성이 이번 강진 이후 첫 ‘재해 관련 사망자’로 인정될 가능성이 있다고 전했다. 당국은 나머지 사망자 1명에 대해서도 지진과의 관련성을 조사하고 있다.

생존자 수색 작업이 종료되면서 복구 작업이 본격화하고 있다. 구마모토현은 가장 큰 피해가 발생한 가시마마치의 대형 쇼핑몰 ‘이온몰 구마모토’에서의 수색 활동을 종료한다고 전날 발표했다. 붕괴한 건물에서 12명이 구조됐지만, 이 가운데 7명이 숨지고 5명이 다쳤다. 당국은 건물 내부에 남아있는 사람이 더는 없다고 판단했다.

올여름 일본을 덮친 폭염은 복구 작업의 가장 큰 걸림돌로 꼽힌다. 일본 기상청은 지진 피해가 집중된 우키시와 야쓰시로시의 이날 최고기온이 각각 38도와 37도까지 오를 것으로 예보했다. 특히 3일에는 구마모토현 일부 지역의 최고기온이 40도에 달할 수 있다고 경고했다.

9226명의 이재민이 210곳의 대피소에서 생활하고 있지만 열악한 환경이 문제로 떠올랐다. 상당수 대피소에는 냉방시설이 없고 일부는 전기 공급마저 끊긴 상태인 것으로 전해졌다. 지진으로 자택 에어컨이 고장 나 야쓰시로시의 한 대피소에 온 이시바시 에이코(69)는 10년 전 대지진을 회상하며 당시 날씨는 4월이라 온화했지만 “이번에는 너무 덥다”고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.

대피소 대신 주차장이나 공원에 세워둔 차량에서 생활하는 주민도 적지 않다. 차량 에어컨을 가동하기 위한 연료 수요가 급증하면서 주유소마다 긴 줄이 이어지고 있다. 단수 피해도 계속되고 있다. 우키시와 야쓰시로시에서는 여전히 약 4만6800가구가 물을 공급받지 못하고 있다. 전날 대비 약 2만가구의 단수가 해소됐지만 여전히 많은 지역에서 식수 확보에 어려움을 겪고 있다.

이재민 사이에서는 열사병 등 2차 피해에 대한 우려도 커지고 있다. 지진 발생 이후 구마모토현에서 열사병 의심 증상으로 병원으로 이송된 사람은 수십명에 이르는 것으로 알려졌다. 야쓰시로시 현장 책임자인 고이데 아츠코는 “많은 이재민이 낮 동안 집으로 돌아가 잔해를 치우다 열사병으로 병원에 입원했다”며 “물과 전기라는 생명줄이 복구되지 않는 한 이재민 수는 당분간 줄어들지 않을 것”이라고 NYT에 말했다.

기하라 미노루 일본 관방장관은 지난달 31일 극심한 폭염을 “이중 재앙”으로 규정하며 중앙 정부가 피해 지역의 냉방기기 확보를 지원하겠다고 약속했다.

2016년 구마모토 대지진 당시 직접적인 지진 피해로 숨진 사람은 50명이었지만 장기간 이어진 대피소 생활과 차량 숙박 등으로 220명이 넘는 재해 관련 사망자가 추가로 발생한 바 있다.

약 300차례의 여진이 이어진 가운데 전날 우키시 인근에서는 규모 4.78의 지진이 발생했다. 쓰나미 경보는 발령되지 않았다.