세우타 이주민 사태, 사망자 더 늘듯···EU 회원국, 스페인과 갈등 커지나

스페인 북아프리카 자치령 세우타를 향해 수만명의 이주민이 바다를 건너는 과정에서 숨진 희생자가 공식 집계(67명)를 크게 웃돌 가능성이 제기된다. 대규모 월경 시도가 유럽 다른 지역으로 확대될 수 있다는 우려가 커지면서 스페인과 유럽연합(EU) 회원국 간 갈등도 심화하고 있다.

스페인 일간 엘파이스는 2일(현지시간) 세우타 엘타라할 국경 인근 해상에서 시신이 계속 발견되고 있다고 보도했다. 엘파이스는 경찰 소식통을 인용해 “바다에 더 많은 사망자가 있다”며 수중 수색이 계속되고 있다고 밝혔다. 수중 수색팀은 이날 오전에만 시신 10여구를 인양했으며, 조류와 바람에 따라 일부 시신은 모로코 쪽으로 흘러간 것으로 파악됐다. 모로코 당국도 자국 해역에서 시신을 수습 중이다.

세우타시에는 평상시 수용 가능한 시신이 15구에 불과한 기존 시설 용량이 한계에 달해 옛 군병원 시설에 시신 200구를 보관할 수 있는 냉동 장치를 긴급 설치했다. 엘파이스에 따르면 2일 오후 기준 약 80구가 임시 안치된 상태였으며, 추가 안치 시설은 3일 오전까지 설치될 예정이다. 장의업체 관계자는 “수거된 시신 중 13∼14세로 보이는 10대 청소년이 상당수”라며 “성별은 대부분 남성이지만 여성 1명도 포함됐고, 국적은 모로코인이 다수로 보이나 사하라 이남 아프리카 출신도 있다”고 엘파이스에 말했다.

수많은 사망자가 발생한 건 이주민들이 국경을 넘을 당시 극도로 혼란스러웠기 때문으로 보인다. 엘파이스에 따르면 지난달 30일 오전 6만여명이 엘타라할 방파제를 넘어 세우타로 밀려들었다. 수영을 못하는 사람들도 앞다퉈 바다로 뛰어들었다. 현장에 있던 한 관계자는 “한 사람이 바위를 잡으면 다음 사람이 그 사람을 잡고, 또 다음 사람이 그 사람을 잡는 식으로 계속 가라앉았다”고 전했다.

이번 사태는 다른 유럽 국가에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 추방을 피했거나, 추가로 월경을 시도한 이들이 영국 등 다른 국가로 이동할 가능성도 제기됐다. 영국 일간 텔레그래프는 1일 밀입국 브로커들이 영국 해협을 소형 보트로 넘게 해주는 가격을 1주일 새 200유로 인하해 1인당 600유로(약 96만원) 수준까지 낮추고, 새 조직원을 충원하는 등 영업을 강화하고 있다고 전했다. 텔레그래프가 접촉한 한 브로커는 “이런 상황에서 10일 동안 1년치보다 많은 돈을 벌 수 있다”고 말했다.

국경을 넘어 이민자 문제가 확대될 가능성을 보이자 EU 내부 갈등도 격화하고 있다. 이탈리아·덴마크 주도로 독일·오스트리아·폴란드 등 22개국 정상은 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 안토니우 코스타 EU이사회 의장 등에게 별도 서한을 보내 스페인의 대규모 미등록 이주민 합법화 정책을 불법 이민 유인 요인으로 지목했다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 1일 스페인과의 솅겐 협정 적용을 한 달간 정지한다고 발표했다. 솅겐 협정은 EU 회원국 간 여권 검사 없이 자유롭게 이동할 수 있도록 한 제도다.

페드로 산체스 스페인 총리는 즉각 반박했다. 그는 세우타가 애초 솅겐 자유이동 구역이 아니어서 이탈리아의 조치가 법적으로 무의미하다고 지적하고, 유럽 국경관리기구(프론텍스) 통계를 근거로 스페인의 불법 입국 건수가 이탈리아의 절반 수준에 불과하다고 했다.

산체스 총리는 폰데어라이엔 집행위원장 등에게 보낸 서한에서 일부 회원국의 대응을 “편견, 가짜뉴스, 무지, 정치적 이해관계에서 비롯된 이기적이고 불법적인 태도”라고 강력히 비판했다. 그는 “EU는 이런 이기적이고 분열을 부추기며 유럽법에 반하는 반응을 감당할 여유가 없다”고 밝혔다. 프랑스는 22개국 서한에 서명하지 않았으나 스페인 국경 검문을 강화하고 경찰·헌병 병력을 334명으로 5배 늘리기로 했다.

EU는 화상 형식의 내무장관 회의를 오는 5일 개최하기로 합의했다. EU 의장국을 맡은 아일랜드의 미히얼 마틴 총리가 “사태를 논의하기 위해 EU 법무·내무이사회를 소집하겠다”고 밝혔다.

이번 사태가 유럽 내 반이민 정서에 불을 붙일 것이란 우려도 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 2015년 유럽 난민 위기 이후 유럽 전역에서 강화된 반이민 정서와 극우 정당의 부상이 이번 사태를 계기로 더욱 심화할 수 있다고 분석했다.

파리고등상업학교(HEC) 이민 전문가 프랑수아 제멘은 “중도 지도자들이 이런 문제에서 포퓰리스트 정당에 밀리는 인상을 주면 담론의 주도권을 완전히 잃게 된다”며 “그래서 국경 통제에서 강경한 모습을 보여야 한다는 압박을 느끼는 것”이라고 NYT에 말했다.