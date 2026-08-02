롯데마트, 베트남 북부로 영토확장…17호점 ‘박장점’ 오픈

롯데마트가 베트남 북부까지 사업 영토를 본격 확대한다.

롯데마트는 지난달 30일 베트남 북부 박장시에 17호점을 열었다고 2일 밝혔다. 그동안 롯데마트는 호찌민 등 남부 지역을 중심으로 점포망을 넓혀왔고, 수도 하노이에도 2개 점포를 선보였다. 이번 박장점 개점을 계기로 북부 지역으로 사업을 확장해나간다는 방침이다.

박장시는 최근 수년간 베트남 내에서 최고 수준의 경제성장세를 이어온 대표 산업도시로 꼽힌다. 공업단지 개발과 글로벌 제조기업 진출로 정보기술(IT)·전자 제조업 중심의 산업 기반이 빠르게 확대되고 있다. 젊은 노동자와 가족 단위 인구 유입이 활발하고 소득 수준 향상으로 쇼핑·외식 등 소비 수요도 증가하고 있다. 수도 하노이와 북부 주요 산업지역을 연결하는 교통망을 갖춰 향후 추가적인 성장 가능성도 높다.

롯데마트는 박장점을 젊은 산업도시의 일상에 맞춘 생활밀착형 점포로 열었다. 1층은 1940㎡(약 587평) 규모의 쇼핑 공간으로, 2층은 식음료와 문화·아동 콘텐츠를 아우르는 임대 매장으로 꾸몄다.

마트 입구에는 롯데마트 자체 신선 브랜드인 ‘프레시 365’ 등 신선 식품을 전면 배치했다. 현지 제철 과일과 함께 한국산 샤인머스캣, 미국산 체리, 유기농·친환경 인증 농산물 등 고급 농산물 상품군도 강화했다.

또 즉석조리 특화 매장 ‘요리하다 키친’을 비롯해 자체 브랜드 ‘풍미소’ 등 델리·제과점 매장도 상권에 맞춰 차별화한 메뉴를 내놨다. K푸드 라인업은 1300여종으로 한국 라면 전용 매대와 김치 특화 매대 역시 별도 운영한다.

생활용품은 일부 품목을 자체브랜드(PB)로 키우는 전략(ALL PB)에 따라 식료품 매장의 공간 운영 효율을 극대화했다. 헬스·뷰티(H&B) 매장은 가성비 높은 K-뷰티, 건강, 아동 맞춤형 특화 코너를 통해 다양한 고객층 공략에 나선다.

지난달 떠이닌점과 박장점을 연이어 열며 3년 만에 베트남 신규 출점을 재개한 롯데마트는 앞으로도 주요 거점 도시와 신흥 성장 지역을 중심으로 점포망을 확장한다는 계획이다.