양산 42.5도, 국내 첫 42도 돌파…폭염, 수도권으로 향한다

주말 내내 남부지방을 중심으로 극한 폭염이 이어진 2일 경남 양산의 낮 기온이 42도를 넘어서며 국내 역대 최고기온 기록을 사흘 연속 갈아치웠다. 122년 국내 기상 관측 사상 처음 있는 일이다.

이날 기상청 자동기상관측장비(AWS)에 따르면 양산시 기온은 이날 오후 1시26분쯤 42.5도를 기록했다. 국내에서 기온이 42도를 넘긴 것은 근대 기상관측이 시작된 1904년 이래로 처음이다.

양산은 지난달 31일에는 41.4도, 전날 41.6도를 기록해 잇따라 역대 최고기온 기록을 경신한 데 이어 이날 또다시 최고치를 새로 썼다. 기상청 통계상 종전 최고기온은 2018년 8월1일 강원 홍천의 41.0도였다.

양산에서는 지난달 29일부터 이날까지 닷새 연속 40도 이상의 낮 최고기온이 관측됐다. 지난달 29일과 30일에도 양산의 낮 최고기온은 40.3도를 기록했다.

기상청은 장마가 끝난 후 티베트 고기압과 북태평양고기압이 이중으로 한반도 상공을 덮은 가운데 따뜻하고 습한 서풍 계열 바람이 계속 유입되면서 전국적인 폭염이 이어지고 있다고 분석했다.

특히 서쪽에서 불어온 바람이 백두대간을 넘으며 더 뜨겁고 건조해지는 ‘푄 현상’이 일어난 데다, 산으로 둘러싸인 분지 지형인 양산 일대에 뜨거운 공기가 수렴하면서 기온이 계속 상승하고 있다고 설명했다.

최근 들어 비가 내리지 않아 토양이 메마른 것도 기온 상승을 부추긴 요인이다. 양산 인근의 진주 농업관측소 토양 수분은 평년 대비 26.3%에 그쳤다.

영남을 중심으로 남부지방에 39도 이상의 폭염이 이어지며 폭염중대경보가 발효된 상태다. 2일 전남광주 광양은 40.8도, 경남 북창원과 김해는 40.7도, 부산 북구는 40.6도, 경북 경주와 밀양은 40.3도, 부산 금정구는 40.0도의 낮 최고기온을 보였다.

전국적인 열대야도 이어지고 있다. 강원 강릉에서는 지난 1일 밤~2일 새벽 사이 최저기온이 30.2도를 기록해 이틀 연속 초열대야가 나타났다. 서울에서는 11일 연속 열대야가 관측됐다. 기상청은 낮 동안 축적된 열기가 밤사이 충분히 식지 못하고 다음 날로 전달되는 ‘열 누적’ 현상이 일어나면서 당분간 기온이 유지되거나 계단식으로 오르겠다고 전망했다.

오는 4일부터는 서풍 대신 동풍 계열의 바람이 불면서 폭염의 중심이 남부에서 수도권 등 백두대간 서쪽 지역으로 이동하겠다. 오는 3~5일 서울 낮 최고기온은 37도로, 대전 기온은 36~37도를 보일 것으로 기상청은 내다봤다. 광주 낮 최고기온은 34~38도로 예보됐다.

반면 백두대간 동쪽의 부산, 울산, 경남지역 기온은 다소 내려가겠다. 기상청은 4일 경남 낮 최고기온은 33~36도, 5일 낮 최고기온은 32~35도를 보이겠다고 전망했다.