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본문 요약

서울역에 부산행 KTX와 마산행 SRT 차량이 한 편성으로 연결된 채 모습을 드러내자 승객들의 시선이 한꺼번에 쏠렸다.

오는 9월 KTX와 SRT가 하나의 KTX 체계로 통합 운영되면 이처럼 두 종류의 차량을 연결한 '중련열차'도 운행될 예정이다.

통합 이후 3년간 KTX 운임은 현재보다 약 10% 인하돼 기존 SRT 수준으로 조정된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“KTX·SRT 한 몸으로 달린다”

입력 2026.08.02 16:42

  • 정지윤 기자

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2일 서울역에 부산과 마산으로 향하는 KTX 산천과 SRT 열차가 연결된 채 출발을 기다리고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

2일 서울역에 부산과 마산으로 향하는 KTX 산천과 SRT 열차가 연결된 채 출발을 기다리고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

2일 오후 2시 28분. 서울역에 부산행 KTX와 마산행 SRT 차량이 한 편성으로 연결된 채 모습을 드러내자 승객들의 시선이 한꺼번에 쏠렸다. 서로 다른 이름과 색상의 고속열차가 이어진 모습이 낯선 듯, 승객들은 열차 연결 부위를 살펴보거나 휴대전화로 기념사진을 찍으며 출발 장면을 지켜봤다.

2일 서울역에서 한 어린이가 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결된 중련열차 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

2일 서울역에서 한 어린이가 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결된 중련열차 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

오는 9월 KTX와 SRT가 하나의 KTX 체계로 통합 운영되면 이처럼 두 종류의 차량을 연결한 ‘중련열차’도 운행될 예정이다.

2일 서울역에서 승객들이 KTX 산천과 SRT 객차가 연결된 중련열차를 타기 위해 플랫폼을 걸어가고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

2일 서울역에서 승객들이 KTX 산천과 SRT 객차가 연결된 중련열차를 타기 위해 플랫폼을 걸어가고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

통합 이후 3년간 KTX 운임은 현재보다 약 10% 인하돼 기존 SRT 수준으로 조정된다. 좌석은 주중 1만5000석 이상, 주말 1만7000석 이상 추가 공급되고 운행 횟수도 각각 평균 402회와 457회로 늘어난다.

2일 서울역에서 승객들이 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결된 중련열차를 타기 위해 플랫폼을 걸어 가고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

2일 서울역에서 승객들이 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결된 중련열차를 타기 위해 플랫폼을 걸어 가고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

2일 서울역 열차 출발 표시 전광판에 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결되어 부산과 마산으로 향하는 ‘중련열차’ 시간표가 표시되고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

2일 서울역 열차 출발 표시 전광판에 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결되어 부산과 마산으로 향하는 ‘중련열차’ 시간표가 표시되고 있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

마일리지는 결제 금액의 5%를 적립하는 방식으로 통합되며 할인제도와 정기승차권도 정비된다. 국토교통부는 후속 절차를 거쳐 오는 9월 통합 운영을 시작할 계획이다. 3일부터 KTX·SRT 모두 통합 앱 ‘코레일+’로 승차권을 예매할 수 있다. 8월에는 기존 앱을 통해서도 예매할 수 있다.

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