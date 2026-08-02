트럼프 “대이란 군사 작전 취소” 앞서 쿠웨이트, 호르무즈에서 공격···이란 대리세력 전선 확대 계속

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 에너지 시설 공습을 전격 취소한다고 돌연 밝히며 역내 분쟁 상황이 불확실한 상태로 접어들었다. 트럼프 대통령의 작전 취소 선언에 앞서 쿠웨이트에서 이란의 공격과 각 전선에서 이란 대리 세력의 위협이 이어지는 등 중동 내 긴장이 고조됐다.

쿠웨이트군은 1일(현지시간) 성명을 통해 이날 새벽부터 쿠웨이트 영공 내 적의 무인기(드론)를 포착했으며 이를 격추했다고 밝혔다. 사우드 압둘아지즈 알아트완 쿠웨이트 국방부 대변인은 이같이 밝히며 “이란의 악랄한 침공이 주요 시설 여러 개를 표적으로 삼았으며 특히 북부 지역의 정부 시설을 공격했다”며 인명 피해는 없었다고 밝혔다.

호르무즈 해협에서도 선박이 피격됐다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 오만 리마에서 북동쪽으로 약 20㎞ 떨어진 해상을 지나던 유조선이 미확인 발사체에 맞았다. 오만 카사브에서 북동쪽으로 약 39㎞ 떨어진 해상에서도 별도의 폭발 사고가 발생했다.

이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야의 알리 압둘라히 사령관은 이날 “범죄 국가이자 침략국인 미국을 위한 방어막이 되는 국가는 누구든 전쟁의 불길에 휩싸이게 될 것”이라며 중동 국가들을 향해 경고했다. 이란 반관영 타스님 통신은 이란군이 미국에 대한 보복으로 미국과 이스라엘을 연결하는 핵심 기반 시설을 공격하는 대규모 계획을 세웠다고 익명의 소식통을 인용해 보도하기도 했다.

다른 전선에서도 이란 대리 세력과 이스라엘 및 걸프 국가들의 분쟁은 이어지고 있다. 이스라엘군은 이날 레바논 남부에서 친이란 레바논 무장 정파 헤즈볼라 대원 여러 명을 사살했다고 밝혔다. 이라크 북부 쿠르드 자치 지역에서도 드론 공격에 의한 대규모 화재가 발생한 것으로 전해졌다. 이 공격의 배후를 자처하고 나선 단체는 아직 없으나 레바논 매체 알마야딘은 이번 공격이 이라크 내 친이란 세력에 의해 이뤄졌다고 보도했다.

이같이 이란 대리 세력들이 중동 곳곳에서 전선을 확대하고 있는 것은 이란의 조직적 계획에 의한 것으로 전해졌다. 뉴욕타임스는 이란이 역내 대리 세력을 통해 미 동맹국인 걸프국가들에 대한 공격을 확대할 단계적 계획을 세웠다고 이란 고위 관리 2명을 인용해 보도했다. 이 관리들은 전선을 확대해 트럼프 대통령의 전쟁 비용 부담을 가중시킬 목적으로 이 같은 계획이 세워졌다고 말했다.

트럼프 대통령이 대대적 공습을 하지 않겠다며 한발 물러섰지만 협상에 대한 기대는 크지 않을 것이라고 전문가들은 분석했다. 트럼프 대통령은 지난 27일에도 “이란과 심도 있는 협상을 진행 중”이라고 밝혔으나 지난달 29일 대이란 공습을 재개한 바 있다.

카네기국제평화재단의 연구원 앤드류 레버는 “이 지역 많은 국가가 문제를 어떻게 해결해야 할지 갈피를 잡지 못하고 있다”며 “이란과 어떠한 합의도 믿을 수 없다는 생각과 미국의 향후 행보를 신뢰할 수 없다는 생각 사이에 갇혀있는 셈”이라고 월스트리트저널에 말했다.