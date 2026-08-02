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7박11일 순방 마치고 돌아오는 이 대통령, ①연임 개헌 ②부동산·증시 ③검찰개혁 논란 입장 밝힐까

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본문 요약

7박11일간의 미국·남미 순방을 마치고 3일 귀국하는 이재명 대통령 앞에는 정치·경제·사법 현안이 산적해 있다.

조 의장이 같은 날 밤 페이스북에 "현직 대통령의 연임은 개헌 논의 대상이 아니다"라며 유감을 표하고 청와대까지 진화에 나섰지만 논란을 불식시키기 위해선 이 대통령이 직접 입장을 밝혀야 한다는 지적이 나온다.

현직 대통령 연임 개헌을 둘러싼 논란이 해소되지 않을 경우 향후 개헌 동력을 떨어뜨리고 국정 운영에 큰 부담으로 작용할 수 있다.

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7박11일 순방 마치고 돌아오는 이 대통령, ①연임 개헌 ②부동산·증시 ③검찰개혁 논란 입장 밝힐까

입력 2026.08.02 16:48

수정 2026.08.02 17:58

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  • 민서영 기자

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아르헨티나를 공식 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 에세이사 국제공항에서 독일로 출발에 앞서 공군1호기에서 인사하고 있다. 부에노스아이레스 | 이준헌 기자

아르헨티나를 공식 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 에세이사 국제공항에서 독일로 출발에 앞서 공군1호기에서 인사하고 있다. 부에노스아이레스 | 이준헌 기자

7박11일간의 미국·남미 순방을 마치고 3일 귀국하는 이재명 대통령 앞에는 정치·경제·사법 현안이 산적해 있다. 연임 개헌 발언 파문과 부동산·증시 불안, 검찰개혁 논란이 겹치면서 귀국 직후 이 대통령의 국정 운영 행보에 관심이 집중된다. 이 대통령은 귀국 직후인 4일부터 2차 부처 업무보고를 재개하며 국정 운영의 드라이브를 걸 전망이다.

2일 정치권에 따르면 가장 큰 정치 현안으로는 조정식 국회의장의 ‘연임 개헌’ 발언 파문이 꼽힌다. 조 의장은 이 대통령이 브라질을 국빈 방문 중이던 지난달 28일 기자간담회에서 ‘야권이 개헌에 반대하는 이유로 이 대통령의 임기 연장 문제가 거론된다’는 질문에 “결국 주권자인 국민 여론과 국민 선택의 문제”라고 답했다. 이는 헌법상 불가능한 현직 대통령의 연임 가능성을 열어둔 취지로 해석돼 파장을 일으켰다.

조 의장이 같은 날 밤 페이스북에 “현직 대통령의 연임은 개헌 논의 대상이 아니다”라며 유감을 표하고 청와대까지 진화에 나섰지만 논란을 불식시키기 위해선 이 대통령이 직접 입장을 밝혀야 한다는 지적이 나온다. 현직 대통령 연임 개헌을 둘러싼 논란이 해소되지 않을 경우 향후 개헌 동력을 떨어뜨리고 국정 운영에 큰 부담으로 작용할 수 있다.

이 대통령은 대선 후보 시절이던 지난해 5월 연임제 개헌 질문에 “우리 국민들이 쉽게 용인하지 않을 것”이라고 선을 그었다. 지난 4월 여야정 민생경제협의체 회담에서도 장동혁 국민의힘 대표가 “개헌을 논의하기 전 중임 또는 연임하지 않겠다는 선언을 선제적으로 해달라”고 요구했고 이 대통령은 ‘연임·중임과 같은 내용을 부칙에 담는 것은 현실적으로 불가능하다’고 말한 것으로 알려졌다.

부동산 민심 악화와 주식시장 불안도 이 대통령 앞에 놓인 과제다. 이 대통령은 순방 출국 하루 전이었던 지난달 23일 부동산 정책 국민 대토론회를 직접 주재하는 등 부동산 문제에 높은 해결 의지를 보였지만 여론은 냉랭하다. 여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난달 30일 공개한 전국지표조사(NBS) 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)를 보면, 현 정부의 부동산 정책에 대해 ‘잘못하고 있다’는 응답(56%)이 ‘잘하고 있다’는 응답(33%)을 20%포인트 이상 앞섰다.

부동산 문제를 증시 활황으로 해결하겠다는 정부 전략도 국내 증시 급락으로 흔들리는 상황이다. 지난달 28~29일엔 코스피와 코스닥 시장에 매도 사이드카와 서킷브레이커가 연달아 발동됐다. 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싼 논란도 지속되고 있다. 김용범 청와대 정책실장이 브라질 상파울루 현지 브리핑에서 “우리나라 변동성이 큰 것은 개인 투자자들이 역동적으로 투자하는 시장 특성과 맞물려 있다”라고 말하자, 국민의힘은 “정책 실패 책임을 회피하는 변명”이라며 김 실장 경질까지 요구했다.

형사소송법 개정안 처리를 둘러싼 검찰개혁 이슈도 과제다. 검사의 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 지난달 31일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과하면서 국무회의 의결과 대통령 공포를 앞두고 있다. 국민의힘은 이 대통령의 거부권(재의요구권) 행사를 요구하고 있지만 형소법 개정안은 오는 4일 국무회의 심의·의결을 거쳐 이 대통령이 공포할 것으로 보인다. 다만 보완수사권 전면 폐지를 둘러싼 여권 내 이견과 정성호 법무부 장관의 사의 표명을 둘러싼 혼선은 이 대통령이 직접 정리해야 한다는 목소리도 나온다.

형소법 개정안에 담긴 공소기각 조항을 둘러싼 논란도 이어질 전망이다. 개정안에는 ‘중대한 위법 수사를 근거로 해 공소가 제기된 경우’와 ‘소추 재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기된 경우’를 공소 기각 판결로 추가하는 내용이 담겼는데, 국민의힘은 공직선거법 위반 등 이 대통령의 재판 공소기각을 위한 ‘죄 지우기 입법’이라며 공세를 펴고 있다. 검찰개혁 논의가 이 대통령 개인의 형사 사건과 맞물려 정치권 공방으로 비화할 경우 검찰개혁의 명분과 추진 동력이 약화할 수 있다는 우려도 나온다.

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