수몰마을 드러난 청도 결국 계획 단수···경주는 40.3도 기록

폭염으로 수돗물 사용량이 정수장의 공급 능력을 넘어서면서 경북 청도군 3개 면 일부 지역이 계획 단수에 들어갔다. 가뭄으로 운문댐 저수율도 20%대로 떨어진 상태다.

2일 청도군에 따르면 군은 이날 오후 4시부터 자정까지 풍각면 안산·금곡·화산·월봉·덕양·차산리와 각북면 전역, 이서면 대곡·팔조·칠곡·신촌리의 수돗물 공급을 중단한다.

청도지역에 수돗물을 공급하는 운문정수장의 하루 설계용량은 1만8000t, 최대 공급량은 2만1500t이다. 그러나 지난 1일 수돗물 사용량은 2만3000t을 넘어 최대 공급량을 웃돌았다. 정수장에서 생산·공급하는 물보다 주민들이 쓰는 양이 많아진 것이다.

청도군은 배수지 수위가 더 낮아져 장시간 단수로 이어지는 것을 막기 위해 선제적으로 계획 단수를 결정했다고 설명했다. 배수지와 관로에 물이 완전히 비면 이물질이 생기는 등 재급수에 상당한 시간이 걸릴 수 있기 때문이다.

청도군 관계자는 “폭염 속에 단수가 이뤄지는 만큼 주민들의 더위 피해를 줄이기 위해 풍각·각북·이서면에 2ℓ짜리 생수 3만9000여병을 차례로 공급하고 있다”고 말했다.

청도에서는 2024년 8월에도 폭염으로 상수도 사용량이 급증해 풍각면과 각남면 고지대 2400여 가구의 물 공급이 나흘간 중단됐다. 당시에도 운문정수장의 최대 생산량보다 사용량이 많아지면서 배수지 수압이 떨어졌다.

이날 운문댐 저수율은 26.7%로 집계됐다. 수위가 크게 낮아지면서 댐 상류에서는 1985년 댐 건설로 물에 잠긴 옛 마을의 도로와 집터, 다리 등이 모습을 드러냈다. 운문댐은 전국 12개 용수댐 가운데 유일하게 가뭄 ‘심각’ 단계가 내려진 상태다.

대구·경북지역의 폭염도 절정에 달했다. 경주 공식 관측지점의 낮 최고기온은 40.3도까지 올라 2010년 관측을 시작한 이후 최고치를 기록했다. 종전 최고기온인 2018년 8월4일의 39.8도를 8년 만에 넘어섰다. 대구·경북지역 역대 최고기온인 2018년 의성의 40.4도에도 0.1도 차로 다가섰다.

경산 하양은 39.9도, 포항 기계 39.7도, 대구 북구는 39.9도를 기록하는 등 대구·경북지역 곳곳에서 40도 안팎의 극한 더위가 이어졌다.