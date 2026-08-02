“일요일에도 영업합니다”···은행들 ‘대한외국인’을 잡아라

“평일에는 바빠요. 일요일은 괜찮아요.”

인도네시아에서 온 호스틴씨(29)가 2일 오전 경기 안산시 원곡동에 있는 신한은행 안산외국인중심영업점을 찾았다. 안산다문화마을특구 안에 있는 이곳은 일요일에도 문을 연다.

이 영업점에는 평일에 시간을 내기 어려운 외국인 노동자들이 주로 찾는다. 경기 부천시의 한 제조공장에서 일하는 호스틴씨도 주말을 이용해 최근 잃어버린 체크카드를 재발급받으려고 왔다. 그는 “평일에는 오전 9시부터 오후 8시 30분까지 일한다”며 “주말 아니면 은행에 갈 시간이 없다”고 말했다.

지난해 8월 영업을 시작한 이곳에는 일요일에도 평균 80명의 외국인이 방문해 신규 계좌 개설과 카드 발급, 본국 송금 서비스를 이용한다. 일요일에는 창구 4개를 오전 10시부터 오후 4시까지 운영하며 한국어, 중국어, 영어, 러시아어 등을 할 수 있는 통역사 2명이 다국적 고객과의 의사소통을 돕고 있다. KB국민은행, 하나은행, 우리은행, 기업은행 등도 안산다문화마을특구와 그 인근에 일요일에 여는 외국인 영업점을 운영한다.

국내 거주 외국인이 늘어나면서 시중은행들의 외국인 고객 유치 경쟁이 치열해지는 양상이다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 올해 6월 말 기준 누적 외국인 고객 수는 703만4035명으로 700만명을 넘어섰다. 2023년 말(636만5569명)보다 10.5% 늘어났다.

은행들은 외국인 고객 접근성을 높이기 위해 일요 영업점 등 특화 지점을 늘리고 다양한 금융 상품과 수수료 혜택 등을 활용해 외국인 시장 공략에 나서고 있다.

하나은행은 현재 국내 은행 중 가장 많은 17개 일요영업점을 운영 중이며 지난해 8월 외국인 노동자 전용 신용대출을 내놓았다. 우리은행은 올해 3월부터 베트남 유학생이 본국에 있는 가족들로부터 받는 송금의 수수료를 면제하고 있으며 외국인 노동자가 본국 가족에게 송금할 때 수수료를 우대하는 방안도 검토 중이다.

KB국민은행은 지난 5월 외국인의 자산 모으기를 지원하고자 외국인 전용 적금을 출시했으며 NH농협은행은 외국인 투자기업을 전문적으로 지원하기 위한 ‘외국인직접투자 특화자문센터’를 운영 중이다.

신한은행은 16개 언어를 지원하는 외국인 전용 앱으로 편의성을 높였다.신한은행에서는 네팔 국적의 설마 햄라따 외환고객솔루션부 프로가 지난달 국내에 근무하는 외국인 직원으로는 처음으로 ‘우수직원상’을 받았다. 그는 이날 “은행 업무를 어떻게 해야 하는지 몰라서 연락 온 외국인들에게 도움을 줄 수 있어서 보람을 느낀다”고 말했다.

한 시중은행 관계자는 “점점 많아지는 국내 거주 외국인들의 금융 수요를 충족하기 위해 특화 영업점 운영과 금융 상품을 출시하는 것”이라며 “단기적인 수익보다 앞으로 한국에 정착해 장기 고객이 될 수 있는 외국인 고객을 선점하려는 것”이라고 말했다.