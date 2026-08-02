제주 서귀포 해상서 스쿠버 다이빙 하던 60대 숨져

제주 서귀포시 해상에서 스쿠버 다이빙을 하던 60대 남성이 숨지는 사고가 발생했다.
2일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 9시22분쯤 서귀포시 보목동 인근 해상에서 스쿠버 다이빙을 하던 60대 남성 A씨가 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다.
A씨는 출동한 소방당국에 의해 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.
해경은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.
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입력 2026.08.02 17:17
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제주 서귀포시 해상에서 스쿠버 다이빙을 하던 60대 남성이 숨지는 사고가 발생했다.
2일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 9시22분쯤 서귀포시 보목동 인근 해상에서 스쿠버 다이빙을 하던 60대 남성 A씨가 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다.
A씨는 출동한 소방당국에 의해 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.
해경은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.
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