하루 96명 쓰러졌다···늦게 온 폭염, 온열질환 지금부터가 ‘고비’

8월 첫날 하루에만 온열질환자 96명이 신고됐다. 올해 누적 온열질환자는 1889명, 온열질환으로 숨진 것으로 추정되는 사람은 14명이다. 2일 경남 양산의 낮 기온이 42.5도까지 치솟아 국내 기상관측 사상 처음 42도선을 넘는 등 무더위가 본격화하면서, 지금부터가 더위로 인한 인명 피해의 최대 고비가 될 수 있다는 우려가 나온다.

이날 질병관리청이 공개한 ‘온열질환 응급실감시체계’ 자료를 보면, 지난 1일 하루 동안 온열질환자 96명이 추가로 신고됐다. 이 감시체계는 전국 500여개 응급실에서 진료한 온열질환자를 질병청이 이튿날 취합해 매일 오후 4시 공개한다. 폭염대책기간이 시작된 지난 5월15일부터 8월1일까지 누적 환자는 1889명이다.

지난해 같은 기간 신고된 환자는 3060명, 추정 사망자는 19명이었다. 올해 환자가 38.3%(1171명) 줄어드는 동안 추정 사망자는 26.3%(5명) 줄어드는 데 그쳤다. 올해 누적 환자가 지난해에 비해 상대적으로 적은 데는 장마가 7월 하순까지 이어져 본격적인 폭염에 노출된 기간이 짧았던 점이 요인으로 풀이된다.

폭염이 본격화한 뒤 온열질환자는 빠르게 늘고 있다. 지난달 20일 19명이던 하루 환자 수는 25일 80명으로 닷새 만에 4배 넘게 늘었다. 22~26일 닷새 동안 발생한 환자는 302명으로, 당시 누적 환자의 21.6%가 이 기간에 집중됐다. 지난달 31일에도 하루 만에 환자 72명이 발생했다. 추정 사망자 누계도 지난달 25일 6명에서 29일 12명으로 늘었다.

이 같은 가파른 증가세는 예년 피해 양상과 비슷하다. 질병청 집계를 보면 온열질환 인명 피해는 장마가 끝난 뒤 폭염이 가장 강해지는 7월 하순부터 8월 초순 사이에 집중됐다. 2024년에는 전체 환자의 28.2%(1045명)와 추정 사망자의 44.1%(15명)가 8월 초순에 쏟아졌다. 지난해 역시 7월20~31일 열흘 남짓한 기간에 전체 환자의 약 30%(1341명)와 추정 사망자의 35%(10명)가 몰렸다. 늦은 장마가 걷히고 본격적인 찜통더위가 덮친 지금부터 피해가 급격히 불어날 수 있다는 의미다.

피해는 실외 작업자와 고령층 등 폭염 취약집단에 집중됐다. 실외에서 발생한 환자는 1489명으로 전체의 78.8%였다. 실외 작업장이 497명(26.3%)으로 가장 많았고 논밭 269명(14.2%), 길가 231명(12.2%)이 뒤를 이었다. 직업별로는 단순노무 종사자가 398명(21.1%)으로 가장 많았다. 65세 이상 고령층은 607명으로 32.1%를 차지했고, 남성이 1459명(77.2%)이었다. 온열질환 가운데 가장 위험한 열사병 환자는 312명으로 전체의 16.5%였다.

당분간 더위가 이어질 전망이라 피해가 커질 수 있다. 기상청에 따르면 당분간 폭염 기세를 꺾을 만한 비 소식 없이 밤낮 없는 찜통더위가 이어질 것으로 보인다. 이날 양산은 닷새 연속 최고기온 40도를 넘기며 국내 역대 최고기온 기록을 사흘 연속 갈아치웠다. 정부도 대응 수위를 올리고 있다. 행정안전부는 이날 오후 1시를 기해 중앙재난안전대책본부 비상근무를 1단계에서 2단계로 격상했다. 폭염 위기경보는 지난달 27일부터 ‘심각’ 단계를 유지하고 있다.

온열질환은 열탈진, 열사병처럼 더위 때문에 생기는 급성 질환이다. 질병청은 갈증을 느끼지 않아도 물을 규칙적으로 마시고, 가장 더운 시간대에는 야외 작업과 운동을 피하라고 당부했다. 혼자 사는 고령자는 가족이나 이웃이 냉방 상태와 안부를 자주 확인해야 한다. 열사병은 의식이 흐려질 수 있어 환자를 곧바로 시원한 곳으로 옮기고 119에 신고해야 한다.