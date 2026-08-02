이 대통령, 순방 마치고 4일부터 2차 부처 업무보고 재개…국정 운영 고삐 죄나

이재명 대통령이 오는 4일부터 2차 부처별 업무보고를 재개한다. 7박11일간의 미국·남미 순방을 마친 직후 국정 운영에 고삐를 죄는 모습으로 풀이된다.

2일 청와대에 따르면 이 대통령은 4~5일 이틀간 2차 부처 업무보고를 재개한다.

앞서 이 대통령은 지난달 15~16일 청와대 영빈관에서 재정경제부와 과학기술정보통신부, 국토교통부, 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부 등 부처 업무보고를 주재했다. 청와대는 그 외 부처 업무보고는 8월 초에 재개한다고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 3일 순방 귀국 다음 날인 4일 오후 산업부, 지식재산처, 기후에너지부(기상청), 원자력안전위원회 보고를 시작으로 같은 날 고용노동부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회의 보고를 받는다.

다음날인 5일 오전에는 외교부(재외동포청), 통일부, 국방부(병무청, 방위사업청), 국가보훈부, 오후엔 교육부, 국가교육위원회, 문화체육관광부(국가유산청), 행정안전부(경찰청, 소방청), 인사혁신처, 법무부(검찰청), 법제처, 국무조정실의 업무보고를 주재한다.

이 대통령은 지난해 12월 19부·5처·18청·7위원회 등 228개 기관으로부터 취임 후 첫 업무보고를 받았다. 이번 2차 업무보고는 국무조정실, 19부·6처·18청·7위원회를 포함해 국민 체감형 민생사업을 추진하는 140개 공공기관이 대상이다.

2차 업무보고도 1차 업무보고 때처럼 전 과정이 생중계된다. 또 약 200명 규모의 국민참관단도 함께한다.