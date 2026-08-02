이 대통령, 남미 3개국·미국 순방 마무리…아르헨티나 원유 수입·핵심광물 공급망 협력 성과

취임 후 첫 남미 순방에 나선 이재명 대통령이 브라질·칠레·아르헨티나 등 3개국 방문을 마치고 귀국길에 올랐다. 이번 순방은 미국 빅테크 기업들과의 인공지능(AI) 동맹 구축, 핵심 광물·에너지 분야의 글로벌사우스 지역 협력 확대라는 양대 목표를 내걸고 역대 최장기간인 7박11일간 진행됐다.

이 대통령은 2일 미국 샌프란시스코와 남미 3개국 순방 일정을 마치고 경유지인 독일 프랑크푸르트에 도착했다. 이 대통령은 이날 오후(현지시간) 프랑크푸르트에서 동포간담회 일정을 소화한 뒤 3일 서울에 도착할 예정이다.

이 대통령은 지난달 24일(현지시간) 첫 방문지인 미국 샌프란시스코에서 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표하고 “우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로, 신뢰할 수 있는 AI 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다”고 밝혔다. 이어진 남미 3개국 순방은 핵심광물 협력과 원유 등 에너지 협력에 초점을 뒀다.

위성락 청와대 국가안보실장은 지난달 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 “대한민국이 메모리 반도체의 강력한 공급국을 넘어서서 거대한 글로벌 AI 공급망의 중심축으로 거듭날 수 있는 협력 관계를 구축하는 계기가 되었다”며 “이어서 남미 3국과는 반도체를 포함한 AI 하드웨어, AI 데이터센터 등 AI 공급망 전반에 걸쳐 긴요한 핵심광물을 확보하기 위한 협력체계를 국가 대 국가 차원에서 확고히 다져놨다”고 말했다.

브라질과는 ‘핵심전략 광물에 관한 공동성명’을 체결해 희토류 등 핵심광물의 공급망 전 주기에 걸쳐 호혜적 협력과 투자 기회를 발굴해 나가기로 했다고 위 실장은 전했다. 리튬과 구리 매장량 세계 1위인 칠레, 리튬 매장량 세계 4위인 아르헨티나와도 각각 핵심광물 양해각서(MOU)를 체결했다.

이 대통령이 메르코수르를 주도하는 브라질·아르헨티나를 잇달아 방문하면서 한·메르코수르 무역협정 협상도 올해 재개하기로 합의했다. 브라질·아르헨티나·우루과이·파라과이를 중심으로 하는 남미공동시장인 메르코수르와 무역협정 협상은 2018년 개시됐으나 시장 개방과 검역 문제를 두고 이견이 좁혀지지 않으면서 2021년 협상이 중단된 상태였다. 메르코수르와 더불어 한국의 첫 자유무역협정(FTA) 체결국인 칠레와는 FTA 현대화 논의를 본격화하기로 했다.

중동전쟁 등으로 불안정해진 원유 수급망을 다변화한 것도 이번 순방의 성과로 꼽힌다. 이 대통령은 지난달 31일(현지시간) 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 하고 올해 아르헨티나산 원유를 시범 도입하고 내년부터 원유 수입을 본격화하기로 했다.

올해 시범 도입을 통해 한국에 들어오는 아르헨티나 원유의 양은 88만 배럴이다. 내년 도입될 양은 아직 결정되지 않았으나 밀레이 대통령이 에너지 수출을 현재의 5배가량으로 늘리겠다고 공언하는 등 원유 공급을 늘려갈 것으로 보이는 만큼 한국의 아르헨티나 원유 도입 물량 역시 늘어날 것으로 보인다고 위 실장은 설명했다.