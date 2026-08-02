영천 도로서 굴착기·자전거 추돌···60대 사망

경북 영천에서 굴착기가 앞서가던 자전거를 들이받아 60대 남성이 숨졌다.

2일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시2분쯤 영천시 도동 황정교 인근 편도 1차로에서 60대 남성 A씨가 몰던 굴착기가 앞서 달리던 자전거를 들이받았다.

이 사고로 자전거를 타고 있던 60대 남성 B씨가 현장에서 숨졌다.

경찰은 A씨가 운전 부주의로 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.