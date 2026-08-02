서영교 “‘7대 범죄’ 전건송치 도입, 10월 내 마무리”…민주당, 3일 형소법 개정안 대국민 보고회

국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원은 2일 아동학대 등 7대 범죄에 대한 전건송치 도입 법안을 오는 10월 전 마무리하겠다고 밝혔다. 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정안 통과 이후 당 내에선 법안 처리를 환영하는 목소리와 더 신중했어야 한다는 목소리가 엇갈리는 가운데 민주당은 오는 3일 후속 조치를 설명하는 대국민 보고회를 연다.

국회 법제사법위원장인 서영교 민주당 의원은 이날 국회에서 ‘더 좋아진 형사소송법’이란 제목으로 기자간담회를 열었다. 서 의원은 “형사소송법의 개정 취지는 수사기관과 공소기관의 상호 견제와 협력, 피해자 보호 강화, 범죄자를 끝까지 검거하는 것”이라고 말했다.

서 의원은 ‘7대 범죄’에 대한 전건송치 도입 법안을 오는 10월 국정감사 전에 마무리 짓겠다고 밝혔다. 서 의원은 “9월이 되면 정기국회를 시작한다”며 “10월 국정감사 전 입법적으로 보완을 할 것으로 예상한다”고 말했다. 법사위 여당 간사 김승원 의원도 “그렇게 오래 걸릴 것으로 생각하지 않는다. 즉시 최대한 빨리(할 것)”라고 말했다.

7대 범죄란 아동학대·가정폭력·성범죄·아동 성범죄·스토킹·장애인 학대·노인 학대 같은 사회적 약자를 대상으로 하는 범죄다. 해당 범죄에 대해선 경찰이 송치, 불송치를 결정하지 않고 모두 송치하도록 해 검찰 혹은 출범하게 될 공소청이 판단하도록 하겠다는 의미다.

서 의원은 지난달 31일 형사소송법 개정안이 본회의를 통과할 때 같은 당 소속 곽상언 의원이 반대하고, 이소영 의원이 기권한 것을 두고는 “걱정하는 의원들과 웬만하면 다 통화했는데, 통화를 못 했던 분들이 반대, 기권을 했다. 꼼꼼하게 살펴달라는 취지라고 생각한다”고 말했다. 곽 의원은 반대 표결을 한 뒤 페이스북에 “곧 다가올 국민의 고통이 눈에 보이고, 국민 눈물이 귀에 들리는데 다른 선택을 할 수 없었다”고 적었다.

정리되지 않은 당내 입장은 이어졌다. 추미애 경기지사는 이날 페이스북에 “검찰 해체와 개혁은 국민이 해낸 것”이라고, 지난달 31일 법안 통과 직후에는 “길고 끈질긴 싸움이었다. 마침내 함께 해냈다”고 적었다. 김용민 의원은 전날 페이스북에 경남 김해 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 찾은 사진을 올렸다. 사진에는 형사소송법 개정안이 담긴 서류 봉투와 ‘내주신 숙제 다 끝냈습니다, 대통령님’이라는 문구가 적힌 조화가 놓여 있었다.

반면 이언주 의원은 전날 페이스북에 “형소법 개정에 반대하는 다수의 국민 여론을 감안해 더 신중했어야 하는데 이리 급히 처리한 점에 대해 참으로 유감스럽다”며 “도대체 무엇 때문에 국민 대다수 반대를 무릅쓰고 무리해야 했는지 이해가 안 된다”고 적었다.

민주당은 오는 3일 국회에서 형사소송법 개정안을 설명하는 ‘형사소송법 개정 국민보고회’를 개최해 법안 강행 처리를 둘러싼 논란에 대해 해명할 것으로 보인다.