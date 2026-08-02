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[속보] 정청래, 민주 당대표 경선 부산·울산·경남 당원투표 승리

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[속보] 정청래, 민주 당대표 경선 부산·울산·경남 당원투표 승리

입력 2026.08.02 19:30

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더불어민주당 정청래 당대표 후보가 2일 부산 벡스코에서 열린 민주당 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 당원들을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 당대표 후보가 2일 부산 벡스코에서 열린 민주당 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 당원들을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 8·17 전당대회 부산·울산·경남 순회경선에서 당대표 선거에 나선 정청래 의원이 김민석 의원을 1514표차(2.81%포인트) 차로 제치고 1위를 차지했다.

민주당 선거관리위원회는 2일 전당대회 당대표 선거 부산·울산·경남 순회경선 결과 정 의원이 2만5189표(46.65%)를 얻어 1위에 올랐다고 밝혔다. 김 의원은 2만3675표(43.84%)를 얻어 2위를, 송영길 의원은 5129표(9.49%)를 얻어 3위를 기록했다.

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