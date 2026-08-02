[속보] 정청래, 민주 당대표 경선 부산·울산·경남 당원투표 승리

더불어민주당 8·17 전당대회 부산·울산·경남 순회경선에서 당대표 선거에 나선 정청래 의원이 김민석 의원을 1514표차(2.81%포인트) 차로 제치고 1위를 차지했다.

민주당 선거관리위원회는 2일 전당대회 당대표 선거 부산·울산·경남 순회경선 결과 정 의원이 2만5189표(46.65%)를 얻어 1위에 올랐다고 밝혔다. 김 의원은 2만3675표(43.84%)를 얻어 2위를, 송영길 의원은 5129표(9.49%)를 얻어 3위를 기록했다.