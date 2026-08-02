산호 작가 ‘연옥당’, 미 ‘아이스너상’

‘만화계 오스카’ 한국작 첫 수상

미국의 권위 있는 만화상인 아이스너 시상식에서 한국 만화 작품이 처음 수상했다.



지난달 31일(현지시간) 미국 코믹콘 인터내셔널에 따르면 제38회 윌 아이스너 코믹 산업상 최우수 아시아 만화 미국판 부문에서 산호 작가의 만화 <장례식 케이크 전문점 연옥당>(사진)이 수상작으로 선정됐다. 이 상은 북미에서 영어로 출간된 아시아 만화 번역판 중 뛰어난 작품에 수여된다.



이번 수상은 아이스너상에서 부문을 통틀어 한국 만화의 첫 사례다. 앞서 2010년 김동화의 <황토빛 이야기>, 2020년 김금숙의 <풀>, 2023년 연상호·최규석의 <지옥> 등이 아시아 만화 부문 후보에 올랐다.



<장례식 케이크 전문점 연옥당>은 사람이 죽은 뒤 49일 동안 연옥 벌판을 거쳐 환생문에 닿을 수 있게 망자를 위한 케이크를 주문하려는 사람들의 이야기를 다룬 그래픽 노블이다. 국내에서는 문학동네에서 출간했고, 2025년 미국에서는 만화 출판사 다크호스에서 번역해 발매했다.



아이스너상은 미국의 하비상, 프랑스의 앙굴렘상과 함께 3대 국제만화상으로 꼽힌다. 앙굴렘국제만화축제에서는 2024년 박윤선의 <어머나, 이럴 수가 방소저!> 등이 수상했고, 하비상은 2021년 마영신의 <엄마들> 등이 받은 바 있다.



최휘영 문화체육관광부 장관은 1일 산호 작가에게 축하 메시지를 전하며 “이번 수상은 우리나라 작가 최초의 수상으로, 우리 만화의 독창성과 경쟁력을 세계에 알린 뜻깊은 성과”라고 밝혔다.

