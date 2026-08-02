폭염으로 멈추는 프로야구

경남권 연일 한낮 40도 웃돌아 창원 경기 이틀 연속 취소 결정 KBO, 안전 고려 ‘지연’도 검토

KBO는 지난 1일 폭염 대응책을 발표했다. 폭염중대경보가 발령된 지역의 경우 안전을 고려해 지연 개시를 포함해 취소 여부도 적극적으로 검토하겠다는 것이다.



대응책 발표 직후 1일 사직(삼성-롯데), 창원(KIA-NC)전이 폭염 취소됐다. 2일엔 창원 경기가 취소됐고 사직 경기는 오후 6시에서 6시30분으로 개시 시간이 지연됐다. 경남권에는 한낮 기온이 40도를 웃도는 날이 이어지며 연일 폭염중대경보가 발효되고 있다. 수도권도 35도는 예삿일이 됐다.



이번 KBO의 폭염 대응책은 지난달 31일 부산에서 열린 삼성-롯데전에 대한 후속 조치다. 당시 40도에 육박하는 기온에서 선수들의 온열질환 증상으로 경기 진행에 어려움을 겪었다.



KBO 규정에 따르면 일 최고기온이 35도 이상인 상태가 2일 이상 지속할 것으로 예상되는 때인 ‘폭염경보’ 발령 시 경기 취소를 검토할 수 있다. 지난달 31일 부산에는 폭염경보의 상위 단계인 폭염중대경보(일 최고 체감온도 38도 또는 일 최고기온 39도 이상)가 발령된 상황이었다. 그러나 KBO는 경기를 취소하지 않았다. KBO 관계자는 지난 1일 “(지난달 31일 삼성-롯데전) 내부적으로 경기 지연 개시 및 취소 여부를 고려했지만 그동안 혹서기 사례를 보면 경기 개시 시간 즈음에는 더위가 남아 있어도 경기를 할 수 있을 만한 수준이라고 판단했다”고 설명했다. 이 관계자는 “경기 중 상황을 모니터링한 결과, 어제와 같은 기상 상황에서는 경기를 진행하기 힘들다고 판단했고 오늘(1일) 창원(KIA-NC), 사직(삼성-롯데) 경기 취소를 결정했다”고 말했다.



지난 1일 잠실(LG-두산), 수원(한화-KT) 경기도 폭염 속에서 펼쳐졌다. 낮 최고기온이 잠실은 34도, 수원은 33도였다. 염경엽 LG 감독은 이날 경기 전 “(낮) 훈련을 줄이는 수밖에 없다”며 “시합을 많이 안 나가는 어린 선수들은 전과 같이 하는데 주전들은 자기가 훈련량을 조절한다”고 말했다. 김원형 두산 감독은 “날씨가 이렇게 더우면 선수들 건강관리가 힘들다”며 “경기 취소 규정을 기온만 기준으로 하지 말고 현장에서 판단해줬으면 한다”고 전했다.



현재 KBO 폭염 대응 기준은 기온이다. 폭염경보에 해당하는 35도가 되어야만 경기 시작 지연 조치나 취소를 검토할 수 있다. 그러나 경기 시간 그라운드 체감온도는 관측기온보다 높은 경우가 많다.

