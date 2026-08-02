재능 있어도 미래 안 보여…여자야구 선수들 ‘한숨’

엘리트 선수 ‘초 24 명→ 중 5명 → 고 1명’ 올라갈수록 포기 늘어

훈련 환경도 열악…“리그 없어 선수·지도자 함께 부족 악순환”

한국 프로야구 선수는 전원 남자다. 그러나 남자야구로 불리지 않는다. 국가대표가 참가하는 각종 국제대회는 출전 선수의 성별에 제한이 없음에도 사실상 남자야구 대회로 운영된다. 3년 연속 100만 관중 돌파를 향해 순항 중인 ‘국민 스포츠’ 프로야구이지만 여자선수가 프로팀에 들어가는 건 엄청나게 어렵다.



2026년 8월 현재 학교운동부와 전문클럽에 등록된 엘리트 야구 선수는 1만5465명이다. 이 가운데 남자가 1만5435명(99.8%), 여자는 30명뿐이다. 초등부가 24명으로 대부분이고 중학교는 5명, 고등학교는 단 1명이다. 학년이 올라갈수록 여자선수들은 현실의 벽에 부딪혀 야구를 포기한다.



이런 상황에도 광주 서석초 야구부 주장 최서윤(12)은 오는 9일부터 중국에서 열리는 12세 이하(U-12) 아시아유소년야구선수권대회에 출전한다. 야구 국가대표팀에 여자선수가 선발된 것은 이번이 처음이다. 지난해 처음 야구를 시작한 최서윤은 빠르게 성장해 서석초 야구부 주장을 맡고 있다. 그의 꿈은 스즈키 이치로 같은 야구선수가 되는 것이다. 하지만 초등학교를 졸업한 뒤에도 야구를 계속하기는 쉽지 않다. 최서윤은 “주변 중학교에서는 여자선수니까 감당해야 할 리스크가 너무 커서 안 받아주려고 한다”며 “여학생이 몇명 있는 클럽 야구부에서 오라고 제안해서 그쪽으로 갈 것 같다”고 말했다.



유소년 시절부터 ‘야구 천재’로 불린 선주하(15)도 진로를 고민하고 있다. 그는 중학생이 된 뒤 세종공공스포츠클럽야구단에서 훈련을 받고 있지만 “야구는 좋은데 여자팀에서 전문적으로 야구를 할 방법이 없다는 사실이 힘들었다”고 말했다. 그는 “한국에는 여자야구 육성 시스템이 없으니까 고민이다. 고등학교에 올라가면 일본 유학도 생각하고 있다”고 밝혔다. 일본은 2021년부터 고교 여자야구 전국대회를 한신 고시엔에서 개최하고 있으며 올해는 역대 최다인 70개 팀이 참가했다.



여자선수들은 훈련 환경 면에서도 어려움을 겪는다. 유니폼을 갈아입을 공간을 따로 사용하거나 시간을 달리해야 하고, 원정 숙박 때는 부모가 동행하기도 한다.



전남 진도의 권지민(15)은 진도와 영암을 오가며 야구를 하고 있다. 어머니 문변순씨는 “지민이가 하고 싶다고 하니 계속 뒷받침해주고 싶은데 직업으로 삼기 어려우니 걱정”이라며 “전업 여자야구선수가 되기가 어렵더라”고 말했다.



국민대는 2024년 국내 최초의 엘리트 여자야구부를 창단했지만 현재는 운영이 중단됐다. 김익 감독은 “국내에 여자야구 실업팀이 없어 미래가 불확실한 것이 가장 큰 문제”라며 “재능 있는 선수들이 계속 운동할 수 있도록 유소년 육성이 제대로 이뤄져야 한다”고 말했다.



여자야구부 창단은 잇따라 무산되고 있다. 창원 마산무학여중은 지난해 창단을 추진했지만 실패했고, 충남 외산중도 올해 선수 모집에 나섰지만 인원을 채우지 못했다. 외산중 관계자는 “전국소년체전과 전국체전에 여자야구 종목이 없고 실업팀과 프로팀도 없어 미래가 불투명하다”고 말했다.



지난달 열린 2026 WBSC 여자야구 월드컵에서 한국은 2승3패로 결선 진출에 실패했다. 리그가 없으니 유소년 선수와 지도자가 함께 부족해지는 악순환이 이어지고 있다.

