[유튜브 속 경향]빈소 없애고 자연장으로…장례 간소화

윤지원의 머니터링

경향신문 유튜브 채널인 <경향TV>와 <스튜디오 경향>에서 다룬 영상 가운데 신문 독자들과 공유하고 싶은 콘텐츠를 선정해 4주에 한 번씩 전해드리는 코너입니다.

연간 사망자 수가 36만명대에 달하며 장례 수요는 늘고 있지만, 장례식장들은 역설적으로 불황을 겪고 있습니다. 이는 과거의 북적이고 허례허식 가득한 장례에서 간소하고 투명한 장례로 문화가 바뀌고 있기 때문인데요. 송슬옹 고이장례연구소 대표를 만나 장례 문화의 변화에 대해 들어봤습니다.



빈소 없는 장례 확산



과거에는 장례식장에서 많은 조문객을 맞고 밤을 새우는 것이 미덕이었지만, 최근에는 조용히 고인을 추모하는 방식이 선호되고 있습니다. 특히 무빈소 장례 비중은 지난해 15%에서 올해 6월 기준 30%까지 급증했습니다. 무빈소 장례는 장례식장 빈소를 차리지 않고 입관식 등 필수 절차만 진행하는 방식으로, 평균 2000만원에 달하는 장례 비용을 200만~300만원 수준으로 크게 낮출 수 있다는 장점이 있습니다.



구체적인 진행 방식을 알아보면, 무빈소 장례는 일반적인 장례와 달리 장례식장에 머무는 시간이 매우 짧습니다. 보통 고인을 마지막으로 뵙는 입관식을 하는 동안만 장례식장 공간을 이용합니다. 입관실에서 입관 절차를 치르며 고인과 마지막 작별 인사를 나눕니다. 이 과정은 1~2시간 정도 소요됩니다.



입관식 전후의 나머지 시간 동안 유가족은 장례식장에 상주하지 않고 자택에서 머물며 장례 일정을 보냅니다. 빈소를 차리지 않기 때문에 조문객을 받지 않으며, 자연스럽게 접대 음식 비용이나 빈소 대관료가 발생하지 않습니다.



이러한 변화의 중심에는 디지털에 익숙한 50대 상주들이 있습니다. 이들은 부모님의 죽음 앞에서 무조건적인 지출을 하기보다, 온라인을 통해 비용을 비교하고 합리적인 선택을 내리는 것을 당연하게 여깁니다. 이에 따라 과거 가격 정보가 불투명했던 수의나 제단 장식 비용 등도 품목별로 투명하게 공개되는 추세입니다.



장례 비용 평균 2000만원



통상적인 장례 비용은 상조 서비스(약 500만원), 장례식장(700만~800만원), 장지(700만~800만원)를 합쳐 2000만원 정도가 소요됩니다. 비용 부담을 줄이기 위해 미리 상조 서비스에 가입하는 경우가 많아지면서 가입자 수가 1000만명을 넘습니다.



다만 지난 10년간 운영 미숙으로 폐업한 상조업체가 많아 수백억원 규모 소비자 피해가 발생하기도 했는데요. 전문가들은 서비스 가입 시 상조회사의 재무적 안정성과 해약 위약금 조건 등을 꼼꼼히 살펴야 한다고 조언합니다. 상조업체가 폐업할 경우 공정거래위원회를 통해 법적으로 보장받을 수 있는 금액은 선수금의 50%입니다. 나머지 50%는 보호받지 못하고 손실될 위험이 있으므로 예치 기관이 어디인지, 보상 보험에 제대로 가입돼 있는지 확인할 필요가 있습니다.



또 과거에는 전체 패키지 가격만 제시하고 개별 품목 단가를 숨기는 경우가 많았습니다. 수의, 제단 장식 등 품목별 가격이 투명하게 공개돼 있는지, 바가지요금의 소지가 없는지 비교해봐야 합니다. 가입 후 서비스 이용까지 오랜 시간이 걸릴 수 있는 만큼 중간에 해지한다면 위약금이 얼마인지, 환급 비율은 어떻게 되는지도 체크해두는 게 좋습니다.



이미 수의를 준비해둔 경우처럼 패키지에 포함된 물품을 사용하지 않게 될 때, 이를 권리 포기로 간주해 비용을 그대로 다 받는지, 아니면 해당 금액만큼 차감해주는지도 확인하면 좋습니다. 일부 업체는 쓰지 않는 물품도 패키지라는 이유로 비용 지불을 강요할 수 있으므로 주의가 필요합니다.



납골당에서 자연장으로



장묘 문화 역시 바뀌고 있습니다. 과거 10~15%에 불과했던 수목장 등 자연장 비율은 최근 30~40%까지 상승했습니다. 고인이 생전 좋아했던 꽃으로 제단을 꾸미거나, 고인의 물건과 사진으로 추모 공간을 연출하는 등 고인 중심의 맞춤형 장례 사례도 늘고 있습니다.



전문가들은 갑작스러운 이별 앞에서 당황하지 않기 위해, 평소 부모님과 죽음 및 장례 방식에 대해 솔직하게 대화를 나누는 과정이 중요하다고 강조합니다. 송 대표는 “좋은 죽음과 장례를 미리 고민하는 노력이 투명하고 건강한 장례 문화를 만드는 시작”이라고 전했습니다.