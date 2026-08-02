LG전자, 제주 히트펌프 보급 사업 박차

국내 난방 전기화 핵심 정책, 상반기 물량 42% 전담 ‘1위 사업자’로

LG전자가 ‘제주 히트펌프 보급사업’에서 1위 사업자로 선정되면서 국내 히트펌프 시장 공략에 속도를 내고 있다. 히트펌프 보급은 정부가 탈탄소 전환 속도를 높이기 위해 추진하는 난방 전기화 정책의 핵심 사업으로, 제주를 시작점으로 하고 있다.



LG전자는 지난달 31일 제주시의 한 단독주택에서 기후에너지환경부, 제주특별자치도와 함께 ‘히트펌프 보급사업 공식 1호 현판식’을 진행했다고 2일 밝혔다.



이날 행사에는 이호현 기후부 2차관, 위성곤 제주특별자치도 지사, 석승우 한국환경산업기술원 친환경안전본부장을 비롯해 오세기 LG전자 ES연구소장 등이 참석했다.



1호 설치 현장은 제주시 구릉동산길에 있는 5인 가구가 거주하는 55평 규모 단독주택이다. LG전자의 고효율 일체형 ‘LG 써마브이 히트펌프 보일러’가 설치됐다. LG 써마브이 히트펌프 시스템 보일러는 투입 전력 대비 약 4~5배의 열에너지를 얻을 수 있어 기존 화석연료 기반 보일러 대비 약 40~60%의 에너지 비용 절감이 가능하다.



LG전자는 상반기 제주도 보급물량 1042가구 중 가장 많은 450가구의 설치를 전담하며 1위 사업자가 됐다고 밝혔다.

