카카오모빌리티 ‘강남 자율주행 택시’, 유료화 두 달 만에 누적 1000건 돌파

심야 시간대 이동수단 안착 평가 “연내 운행 범위·대수 늘릴 계획”

카카오모빌리티가 서울 강남에서 운영하는 자율주행 택시가 지난 4월 유료 전환 이후 두 달여 만에 누적 이용 건수 1000건을 돌파했다. 자율주행 택시가 심야 시간대 이동수단의 하나로 안착하고 있다는 평가가 나온다.



2일 카카오모빌리티에 따르면 강남 자율주행 택시 이용 건수는 지난 4월6일 유료 운행을 시작한 이후 6월 말까지 누적 1000건을 넘어섰다. 현재 강남 일대에서 운영되는 카카오모빌리티 자율주행 택시(기아 EV6 기반)는 2대다. 하루 평균 11~12건꼴로 이용된 셈이다.



자율주행 택시는 평일 오후 10시~다음날 오전 5시 강남·압구정·양재·대치 등 강남 지역 지하철역 부근에서 운행되고 있다.



카카오모빌리티 관계자는 “유료 전환 이후에도 이용자가 꾸준히 유지되고 있는 것은 이용자들이 자율주행 택시를 심야 시간대에 필요한 이동수단으로 받아들이고 있다는 의미”라고 말했다. 주요 고객은 야근이나 회식을 마친 직장인들이나 학원 수업을 마치고 귀가하는 학생인 것으로 알려졌다.



카카오모빌리티는 지난 3월16일부터 서울시 자율주행자동차 여객운송사업자로 선정된 이후 강남구 자율주행 시범운행지구에서 자율주행 택시를 운행했으며 4월6일부터 유료로 전환했다.



요금은 이동 거리와 상관없이 시간대별로만 차등 적용된다. 오후 10~11시와 오전 2~4시에는 5800원, 오후 11시부터 오전 2시까지는 6700원이다. 차량 한 대에 최대 3명까지 탑승할 수 있고, 현재는 안전요원이 함께 탄다.



카카오모빌리티는 향후 지방자치단체와 협의를 거쳐 지역 및 서비스 범위를 넓히고, 운행 차량 대수도 늘린다는 계획이다. 카카오모빌리티 관계자는 “구체적인 차량 대수는 아직 확정되지 않았지만 연내 운행 차량을 늘릴 계획”이라고 말했다.



카카오모빌리티는 도심 주행 데이터를 기반으로 자율주행 기술 고도화도 추진하고 있다. 인공지능(AI) 모델이 센서나 카메라 등으로 입력된 정보를 학습해 인지부터 판단, 제어까지 자율주행 전 과정을 수행하는 ‘E2E(End-to-End) 자율주행’ 기술 적용을 확대한다는 계획이다.



김진규 카카오모빌리티 부사장 겸 피지컬AI부문장은 지난달 28일 국회 토론회에서 E2E 모델을 연내 강남 심야 서비스에 도입하겠다는 계획을 밝혔다. 그러면서 강남 지역 도로를 분석한 결과 합법 승하차 구간 비중이 2.3%에 불과하다며 “지자체와 함께 어떻게 잘 운행할 것인지를 고민해야 한다”고 말했다.

