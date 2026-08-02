7월 수출 1000억달러 육박…연 수출 ‘1조달러 클럽’ 가시권

반도체 비중 40% 넘어 ‘쏠림’ 지속 AI 거품론·중 메모리 급성장 촉각

지난달 국내 수출 실적이 1000억달러에 육박하며 연 수출 1조달러 가능성이 커졌다. 일등 공신인 반도체는 두 달 연속 400억달러 이상의 실적을 냈다. 하지만 ‘인공지능(AI) 거품론’이 여전하고 중국 메모리 업계의 급성장까지 더해지면서 반도체 수출 쏠림 현상에 우려의 목소리가 나온다.



산업통상부가 지난 1일 발표한 7월 수출액은 988억9000만달러로 지난해 7월과 비교해 62.8% 증가했다. 처음으로 1000억달러를 돌파했던 6월(1022억5000만 달러)에 이은 역대 2위 기록이다. 반도체 수출은 410억1000만달러로 집계됐다. 이 역시 6월(448억2000만달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 규모다.



정부와 산업계는 올해 수출액이 총 1조달러를 넘길 수 있다는 기대감을 드러내고 있다. 1~7월 누적 수출액은 5952억달러다. 남은 5개월 동안 4044억달러를 추가로 벌어들이면 ‘1조달러 클럽’에 가입할 수 있다.



믿는 구석은 역시 반도체다. 강감찬 산업부 무역투자실장은 “보통 상반기보다 하반기에 수출이 많이 되는 만큼 1조달러 수출액 전망이 점점 가능한 상황으로 바뀌고 있다”며 “반도체 가격 상승세가 계속되고 물량 공급이 제한된 측면이 있어서 긍정적으로 보고 있다”고 설명했다.



다만 일각에선 지나친 반도체 수출 쏠림 현상이 무작정 반길 일만은 아니라는 지적도 나온다. 지난달 전체 수출액에서 반도체가 차지하는 비중은 41.5%였다. 지난해 7월엔 24.2%에 불과했다.



양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “지금처럼 반도체가 잘 팔리는 배경엔 미국의 AI 데이터센터 건설과 같은 바람이 있었다”며 “미국의 AI 투자 흐름에 따라 한국 수출 실적이 널뛸 수 있다”고 말했다.



도널드 트럼프 미국 행정부의 정책 일관성이 떨어진다는 점도 위험 요소다. 반도체는 지난해 7월 한·미 무역협상에 따라 무관세가 유지되고 있지만 언제라도 뒤집힐 가능성이 있다. 한국무역협회는 지난 1월 보고서에서 “반도체, 반도체 장비, 스마트폰, 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등 반도체 파생 제품까지 관세가 확대될 가능성을 배제할 수 없다”고 했다.



중국의 반도체 자립 움직임도 변수다. 산업연구원은 이날 발표한 보고서에서 “미국의 대중 반도체 수출 통제가 중국의 반도체와 AI 생태계 자립을 재촉했다”고 분석했다. 산업연구원은 12인치 웨이퍼의 중국산 점유율이 2020년 3%에서 올해 32%로 확대될 것으로 전망했다.



한국은 지난달 중국에 115억6000만달러 규모의 반도체를 수출했다. 지난해 7월보다 251.7% 늘어난 것이다. 산업연구원은 중국이 AI를 활용해 전통 제조업을 고도화하고 있다며 한국도 철강·조선 등 독자적 데이터와 숙련된 경험을 기반으로 ‘한국형 제조 대규모언어모델(LLM)’을 구축해 기존 제조 강점과 결합해야 한다고 제언했다. 아울러 석유화학 등 전통 소재 데이터의 자산화와 초고부가 소재·부품 신수요를 선점해 ‘K소재·부품 고도화’를 이뤄야 한다고 했다.

