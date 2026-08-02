홈쇼핑에서 집도 판다…LG전자의 ‘스마트코티지’ 라이브쇼

CJ온스타일, 모듈러 주택 첫 판매

“홈쇼핑에서 집을 판다고요?”



CJ온스타일이 LG전자의 모듈러 주택 ‘스마트코티지’를 국내 최초로 홈쇼핑 채널에서 선보인다.



2일 CJ온스타일은 이날 오후 9시35분부터 채널을 통해 LG전자의 ‘스마트코티지’ 판매 방송을 진행한다. 또 오는 5일 오후 9시에는 CJ온스타일 모바일 라이브쇼 ‘브티나는 생활’에서 김포 현대 프리미엄 아울렛에 전시 중인 스마트코티지 내부를 소개할 예정이다.



국내에서 모듈러 주택을 홈쇼핑으로 판매하는 건 이번이 처음이다.



스마트코티지는 LG전자가 직접 설계·생산·품질 검수를 책임지는 프리미엄 모듈러 하우스다. 내부에는 LG전자의 최신 인공지능(AI) 가전과 고효율 냉난방 공조설비, 에너지 관리 솔루션, AI홈 플랫폼이 포함돼 있다. 형태와 크기에 따라 단층형 ‘모노’(MONO)와 2층형 ‘듀오’(DUO)로 나뉘며 8평부터 24평까지 총 8종의 세분된 라인업을 갖췄다.



이번 방송에서는 일반 고객을 대상으로 한 퍼스트하우스와 세컨드하우스뿐 아니라 기업 연수원, 직원 숙소, 워케이션 시설 등 기업 간 거래(B2B) 고객을 위한 다양한 스마트코티지 활용 방안을 소개한다. 방송 중 구매하는 고객에게는 판매가 할인, 무료 덱 지원, 현장 실사비 무료 등 혜택이 제공된다.



LG전자는 이번 론칭으로 모듈러 주택의 대중화를 앞당길 방침이다. 앞서 LG전자는 지난 6월 말 20평대 단층 신모델을 출시하고 김포 현대 아울렛에서 모듈러 주택을 전시하고 있다. 이 전시에서 제품을 체험한 고객들은 지난달 말 기준 약 7000명에 달했다. 50~60대 문의가 주를 이뤘다고 한다.

