8월 코스피 투심 가를 ‘운명의 한 주’

AMD·샌디스크 등 실적 발표에 미 금리 영향 고용 지수 등 ‘변수’ ‘주가 누르기 방지법’도 영향 줄 듯

코스피 시장에 8월 첫 거래일을 앞두고 긴장감이 커지고 있다. 지난주 5500선까지 하락했다가 6500으로 반등하는 유례없는 변동성 장세를 겪은 후 7000선으로 올라설지 ‘패닉 셀’(공포 매도)을 맛볼지 기로에 섰다. 시장은 빅테크 실적과 금리, 3일 발표될 세법 개정안이라는 세 가지 변수에 주목하고 있다.



2일 한국거래소에 따르면 지난주(7월27~31일) 코스피는 전주 대비 95.17포인트(1.42%) 내린 6595.45로 마무리했다. 주간 낙폭은 크지 않았지만, 오르내림은 역대급이었다.



개인투자자는 한 주간 8조원에 달하는 매물을 쏟아낸 반면, 외국인과 기관은 각각 1조5000억원, 6조원대를 순매수했다.



관심은 이번주 예정된 미국 빅테크 실적 발표에 쏠린다. 인공지능(AI) 하드웨어 업황의 바로미터로 꼽히는 AMD가 4일, 메모리 관련 기업인 샌디스크와 웨스턴디지털이 5일 각각 실적을 내놓는다. 이들 기업의 호실적이 확인되면 국내 반도체 업종에 대한 투자심리도 함께 살아날 여지가 크다.



이경민 대신증권 연구원은 “반등의 핵심 변수는 AI 투자 둔화 우려의 완화”라며 “(이들 기업의 실적에서) AI 도입을 통한 실질적인 수익성 개선까지 확인된다면 강력한 시장 반전의 트리거(방아쇠)로 작용할 전망”이라고 말했다.



금리도 변수다. 미 연방준비제도(연준·Fed)는 지난달 29일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 연 3.50~3.75%로 다섯 번 연속 동결했다. 시장은 연준이 인플레이션 대응에 뒤처질 수 있다고 우려했고, 동결 당일 30년 만기 미 국채 수익률은 5.21%로 2007년 이후 19년 만에 가장 높은 수준으로 치솟았다. 장기 채권 금리 상승은 정보기술(IT) 기업들의 현재 가치를 끌어내리는 요인으로 작용하며, 기업들의 자금 조달에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 반도체 기업 의존도가 큰 한국 증시에도 악재가 될 수 있다.



오는 7일 나오는 미국의 7월 고용지표도 관건이다. 고용이 안정적이면 연준이 기준금리를 올리기 쉬워진다. 고용이 부진하면 연준의 금리 인상 가능성이 줄면서 국내 증시에 호재가 될 수 있다.



3일 발표될 세법 개정안도 증시에 영향을 미칠 수 있다. 이른바 ‘주가 누르기 방지법’의 포함 여부에 관심이 쏠린다. 지배주주가 상속을 앞두고 상속세 부담을 덜기 위해 일부러 주가를 낮게 누르는 관행에 철퇴를 내리는 내용인데, 법안이 실효성이 있다고 시장이 판단하면 주가순자산비율(PBR)이 낮은 주식을 중심으로 투자심리가 개선되고 주가가 오를 수 있다. 정다솜 한국투자증권 연구원은 “(해당 법안으로) 펀더멘털은 안정적이지만 기존에 주주환원 등 외부 소통이 거의 없었던 저PBR 기업이 수혜를 볼 가능성이 높다”고 분석했다.

