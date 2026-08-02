레저·피서… 여름 취향 저격 전기차 3종

KGM 픽업트럭 ‘무쏘 EV’

최대 500㎏ 적재 가능한 화물칸

비포장도로 거뜬히 주행 가능

BYD 소형 해치백 ‘돌핀’

저렴한 가격에 유지비도 적어

‘혼행족’ 레저 장비 싣기 충분

볼보 신형 ‘ES90’

SUV급 차고…실내 공간 넉넉

10분 급속 충전에 300㎞ 주행

뜨거운 날씨를 피해 바다와 계곡을 찾는 시즌이 돌아왔다. 매해 반복되는 피서철이지만, 이를 즐기는 방식은 달라지고 있다. 스킨스쿠버 등 장비가 많이 필요한 취미부터 소수 인원이 자유롭게 즐기는 프리다이빙, 가족과 함께 떠나는 캠핑까지 다양한 여름 레저가 나타나면서 차량 모델도 다변화하고 있다. 사람들의 여름 취향을 저격한 전기차 3종을 분석했다.



피서철이 되면 한가득 짐을 꾸리는 사람들이 있다. 계곡 캠핑이나 낚시, 스킨스쿠버, 서핑처럼 많은 장비가 필요한 취미를 즐기는 이들이다. 이들은 넉넉한 적재 공간에 모래와 바닷물이 묻은 장비도 실어야 하지만, 그렇다고 주행감과 승차감을 포기하고 싶지 않다.



국내 첫 전기 픽업트럭인 KGM의 무쏘 EV는 이런 아웃도어족의 복잡한 요구에 적합한 모델이다. 최대 500㎏을 적재할 수 있는 화물칸에 물·모래가 묻은 장비를 실으면서도, 탑승 공간은 깔끔하게 유지할 수 있다. 접근각 19.2도, 이탈각 23도, 최저지상고 187㎜를 갖춰 캠핑장 진입로나 낚시터로 가는 비포장도로도 무리 없이 주행할 수 있다.



전기차 특유의 정숙성에 부드러운 주행감도 갖췄다. 전통적인 픽업트럭의 프레임 보디 대신 스포츠유틸리티차량(SUV)의 플랫폼을 활용했다. 특히 픽업트럭의 문제로 꼽히던 2열은 넉넉한 공간에 32도로 기울어지는 리클라이닝 기능을 적용해 장거리 이동 시 탑승 편의성을 높였다.



V2L(Vehicle to Load) 기능으로 야외에서 전원을 사용할 수 있다. 200㎾(킬로와트)급 초급속 충전 시 24분 내에 80% 전력을 충전할 수 있어 장거리 여행에도 부담이 적다.



평일에는 출퇴근하고 주말이면 바다나 잠수풀을 찾는 사회초년생에게는 실용적인 소형 전기차가 적합하다.



비야디(BYD)의 소형 해치백 전기차 모델인 ‘돌핀’은 이에 적합한 차량이다. 일부 내연기관 차량보다 저렴한 가격으로 전기차 진입 장벽을 낮췄고, 유지비 부담도 적어 일상에서도 부담 없이 이용할 수 있다. 1회 충전으로 복합 기준 최대 307㎞를 달릴 수 있어 가까운 바다는 충분히 오갈 수 있다. 트렁크는 2열 좌석을 접으면 최대 1310ℓ까지 확장돼 ‘혼행족’(홀로 여행을 떠나는 사람들)을 위한 레저 장비를 싣기에 충분하다. 전 모델에 최대 3.3㎾를 지원하는 외부 V2L 기능도 기본 적용했다.



볼보의 신형 전기차인 ‘ES90’은 이동 과정의 편안함에 초점을 둔 가족여행객들에게 적합해 보인다. SUV급 차고를 가져 승하차가 편하고, 3100㎜의 긴 차축거리(휠베이스)로 실내 공간도 넉넉하다. 길 위의 상태를 실시간으로 분석해 승차감을 조절하는 에어 서스펜션은 어린 자녀, 고령의 부모와 함께하는 장거리 여행도 부담을 덜 수 있다.



이동시간을 즐겁게 만드는 편의사양도 강점이다. ES90은 영국 프리미엄 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스의 사운드 시스템을 적용해 차 안에서도 공연장에 가까운 음향을 구현했다. 또 초급속 충전 시 20%에서 80%까지 22분이 걸리는 충전시간과 350㎾ 급속 충전 시 10분 충전으로 300㎞에 달하는 주행거리로 길 위에서 기다리는 시간도 줄였다.

