트럼프 ‘주말 대공습’ 전격 철회…빈살만 등 ‘확전 우려’ 만류

SNS로 “이란과 합의 큰 틀 마련”…에너지 시설 타격 계획 취소 미 7개주 상수원 시스템 해킹 피해…정부 ‘갈팡질팡’ 대응 계속

이란의 에너지 시설을 대대적으로 타격하겠다고 예고했던 도널드 트럼프 미국 대통령(사진)이 “이란과 다른 중동 국가들의 요청에 따라 공격 계획을 전격 취소한다”고 밝혔다. 확전을 피하는 동시에 협상 재개를 압박하기 위한 강온 양면 전략으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 1일(현지시간) 자신의 소셜미디어에서 “이란과 다른 중동 국가들로부터 ‘합의의 큰 틀’이 마련됐으니 공격을 보류해달라는 요청을 방금 받았다”며 “여기(합의)에는 호르무즈 해협의 즉각적이고 완전한 개방, 이란의 핵 위협 종식이 포함될 것”이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 “미국은 2차 세계대전 이후 유례없는 수준의 군사적 위협과 힘, 역량을 바탕으로 이란에 맞설 만반의 준비를 마쳤지만, 세계의 이익과 이란의 생존을 위해 ‘신속한 합의 도출’을 전제로 공격을 취소하는 데 동의했다”고 강조했다.



앞서 CBS 방송 등 미 언론은 미·이스라엘이 주말인 1~2일 이란의 에너지 기반시설을 겨냥해 역대 가장 강력한 공습 작전을 계획 중이라고 보도했다. 트럼프 대통령도 전날 메릴랜드주 캠프 데이비드에서 열린 내각회의에서 “우리는 그들을 매우 강하게 타격할 것”이라며 대대적인 공습을 예고한 바 있다.



미 온라인 매체 액시오스는 트럼프 대통령이 대이란 공격을 전격 취소한 배경 중 하나로 무함마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자의 만류를 꼽았다. 트럼프 대통령과 빈살만 왕세자의 통화 내용을 전달받은 한 관계자는 AP통신에 “사우디 측은 이란이 사우디 및 다른 걸프 국가들의 에너지 시설을 공격해 보복할 수 있다는 점을 우려하면서, 트럼프 대통령에게 이란을 상대로 검토 중인 새로운 대응 조치가 무엇인지 명확한 설명을 요구했다”고 전했다.



이스라엘 채널12 방송은 2일 “아바스 아라그치 이란 외교장관이 호르무즈 해협 개방을 위한 타협안에 동의했고 이후 트럼프 대통령이 공습을 취소했다”고 보도했다. 이 방송은 “이번 타협안은 선박들이 이란이 통제하는 구역을 통해 페르시아만으로 진입하고, 반대쪽 통항은 오만 측 해역을 이용하는 내용”이라고 전했다.



미국이 이란의 원유·가스 시설이나 발전소를 공격할 경우 이는 필수의료시설 등에 전력 차단을 초래하는 것이어서 국제법 위반이라는 비판을 피하기 어렵다. 에너지 시설 타격은 서로의 ‘레드라인’을 넘는 것인 만큼 급격한 확전으로 이어질 공산이 크다.



1일 CBS 방송에 따르면 미 연방수사국(FBI)은 미네소타·미시간 등 최소 7개 주의 상수도 시스템에서 사이버 공격이 발생했다고 보고했고, 이란의 소행 가능성에 무게를 두고 조사 중이다.



오는 11월 중간선거를 앞둔 상황에서 확전은 트럼프 대통령도 원하지 않는 시나리오다. 미·이란 전쟁에 대한 미국 시민의 지지율은 갈수록 급격히 하락하고 있다. 트럼프 대통령이 극단적인 위협 언사를 내뱉었다가 취소하는 일이 반복되면서 외교적 해법을 더욱더 어렵게 만들고 있다는 지적도 나온다.



미 싱크탱크 ‘국방우선순위’의 윌 월도프 선임연구원은 “미국이 (이란 전쟁의) 수렁에서 벗어나기 위한 첫걸음은 군사력 사용을 강화한다고 해서 문제가 해결되지 않는다는 점을 인정하는 것”이라면서 “최소한 이란에 낮은 수준의 우라늄 농축을 할 수 있도록 허용하는 등 기대 수준을 현실적으로 조정해 합의를 이끌어내야 한다”고 더힐에 말했다.

