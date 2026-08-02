구마모토 이온몰 수색 활동 종료…첫 열사병 사망자까지

강진 관련 사망자 38명으로 늘어 대피소 전기 끊겨 2차 피해 우려

일본 구마모토현을 강타한 규모 7.1의 강진으로 인한 사망자가 38명으로 늘었다. 여진이 이어지는 가운데 폭염까지 겹치면서 열사병 등 2차 피해 확산 우려도 커지고 있다.



교도통신과 니혼게이자이신문 등 일본 매체 보도를 종합하면 구마모토현은 2일 닷새 전 발생한 강진으로 인한 사망자 수가 전날보다 2명 증가한 38명으로 집계됐다고 밝혔다. 부상자는 103명이다.



추가 수습된 사망자 중 1명은 지진 발생 이후 차량에서 생활하던 70대 여성으로 열사병이 유력한 사인으로 거론된다. 차량 연료가 떨어지면서 에어컨을 제대로 가동하지 못한 것으로 알려졌다. 교도통신은 이 여성이 이번 강진 이후 첫 ‘재해 관련 사망자’로 인정될 가능성이 있다고 전했다.



전날 구마모토현은 가장 큰 피해가 발생한 가시마마치의 대형 쇼핑몰 ‘이온몰 구마모토’에서의 수색 활동을 종료한다고 발표했다. 생존자 수색이 사실상 마무리되면서 복구 작업이 본격화하고 있지만, 올여름 일본을 덮친 폭염이 가장 큰 걸림돌로 떠오르고 있다. 일본 기상청은 3일 구마모토현 일부 지역의 최고기온이 40도에 달할 수 있다고 예보했다.



이재민 9226명이 대피소 210곳에서 생활하고 있지만, 상당수 대피소에는 냉방시설이 없고 일부는 전기 공급마저 끊긴 상태인 것으로 전해졌다. 대피소 대신 주차장이나 공원에 세워둔 차량에서 지내는 주민도 적지 않다. 차량 에어컨을 가동하기 위한 연료 수요가 급증하면서 주유소마다 긴 줄이 이어지고 있다.



단수 피해도 계속되고 있다. 우키시와 야쓰시로시에서는 약 4만6800가구에 물 공급이 끊긴 상태다.



이재민 사이에서는 열사병 등 2차 피해에 대한 우려도 커지고 있다. 구마모토현에서는 지진이 발생한 지난달 28일부터 이달 1일까지 최소 99명이 열사병 증세로 병원에 이송됐다.



기하라 미노루 일본 관방장관은 지난달 31일 극심한 폭염을 “이중 재앙”으로 규정하며 중앙정부가 피해 지역의 냉방기기 확보를 지원하겠다고 약속했다.



2016년 구마모토 대지진 당시 직접적인 지진 피해로 숨진 사람은 50명이었지만 장기간 이어진 대피소 생활과 차량 숙박 등으로 220명이 넘는 재해 관련 사망자가 추가로 발생한 바 있다.

