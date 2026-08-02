‘김병기 의혹’ 수사, 일 년째 지지부진…고발한 시민단체, 수사심의위 요청

전 보좌관 “권력 향한 눈치” 민원 김 의원 측에서도 신속 종결 요구 경찰 “아직 때가 안 돼” 지연 시사

김병기 무소속 의원(사진)과 관련된 의혹 13개에 대한 경찰 수사가 1년 가까이 지지부진하자 김 의원을 고발한 시민단체가 경찰에 수사심의위원회 소집을 요청했다. 경찰이 수사를 적절하게 하고 있는지 의심된다며 외부 인사들이 수사 상황을 점검해달라는 취지이다. 앞서 김 의원 관련 의혹을 폭로한 전직 보좌관과 당사자인 김 의원도 신속하게 결론을 내달라고 경찰에 요청했다.



2일 경향신문 취재를 종합하면, 서민민생대책위원회(서민위)는 지난달 31일 김순환 사무총장 명의로 서울경찰청에 김 의원 사건에 대한 수사심의를 신청했다.



서민위는 “(고발인·피고발인 조사 후) 11개월이 넘도록 결론을 내지 못한 원인이 경찰 수사 능력 부족보다 다른 사정으로 지연되는 게 아닌가 하는 의심을 낳는다”고 했다. 서민위는 앞서 지난해 9월 김 의원 차남의 특혜 편입 의혹 등에 대한 고발장을 제출했다.



경찰 수사사건 심의 등에 관한 규칙 등을 보면 고발인 등 사건 관계인은 수사 절차·결과의 적정성과 적법성이 침해됐다고 판단하면 수사심의를 신청할 수 있다. 경찰은 신청이 적절하다고 판단하면 3분의 2 이상을 외부 인사로 구성한 수사심의위를 소집한다. 수사심의위는 논의를 거쳐 송치 여부와 보완·재수사, 신속 처리 등을 경찰에 권고할 수 있다. 경찰은 수사심의위 결정을 존중해야 하지만 반드시 따라야 하는 건 아니다.



다른 관계인들도 경찰에 빠르게 결론을 내려달라고 요구했다. 앞서 김 의원 관련 의혹을 제기한 전직 보좌관 A씨는 지난 5월 경찰과 국민권익위원회에 신속한 수사를 촉구하며 의견서와 민원을 제출했다. A씨는 민원서에 “의도적 지연 수사라는 시선을 거둘 수 없다”며 “수사기관(서울경찰청과 국가수사본부) 내부의 이견에 따른 수사 지연 내지는 권력을 향한 눈치 보기를 의심케 한다”고 썼다. 의혹 당사자인 김 의원 측도 지난달 ‘수사 지연으로 명예가 실추되고 있다’며 경찰에 신속한 사건 종결을 요청하는 의견서를 제출한 것으로 전해졌다.



지역 정가에서도 경찰을 비판하는 목소리가 나온다. 장진영 국민의힘 서울 동작갑(김 의원 지역구) 당협위원장과 국민의힘 소속 동작구 구의원들은 지난달 24일부터 김 의원 의혹을 수사하는 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 앞에서 1인 시위를 이어오고 있다. 이들은 경찰이 김 의원에 대한 ‘봐주기’ 수사를 하고 있다고 주장했다.



경찰은 그간 “수사가 마무리 단계”라고 밝혀왔다. 그러나 박정보 서울경찰청장은 지난달 27일 열린 정례 기자회견에서 “아직 (사건을 송치할) 때가 되지 않은 것 같다”며 수사 종결이 더 늦어질 가능성을 시사했다.



경찰의 수사 권한·역할을 강화하는 형사소송법 개정안이 지난달 31일 국회를 통과하면서 김 의원 사건 처리가 경찰의 능력을 평가할 주요 시험대가 될 수 있다는 평가도 나온다.

