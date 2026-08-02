창간 80주년 경향신문

이 대통령, 남미 3국과 ‘핵심광물 공급망’ 협력 성과

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

취임 후 첫 남미 순방에 나선 이재명 대통령이 브라질·칠레·아르헨티나 방문을 마치고 귀국길에 올랐다.

이어진 남미 순방에선 핵심광물 협력과 원유 등 에너지 협력에 초점을 뒀다.

위성락 청와대 국가안보실장은 지난달 31일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 브리핑을 열고 "대한민국이 메모리반도체의 강력한 공급국을 넘어서서 거대한 글로벌 AI 공급망의 중심축으로 거듭날 수 있는 협력 관계를 구축하는 계기가 됐다"며 "남미 3국과는 반도체를 포함한 AI 하드웨어, AI 데이터센터 등 AI 공급망 전반에 걸쳐 긴요한 핵심광물을 확보하기 위한 협력체계를 국가 대 국가 차원에서 확고히 다져놨다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, 남미 3국과 ‘핵심광물 공급망’ 협력 성과

입력 2026.08.02 21:34

수정 2026.08.02 21:35

펼치기/접기
  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

7박11일 순방 일정 마무리

AI 선언 후 브라질·칠레·아르헨행

‘남미공동시장 협정’ 협상 재개도

내년부터 아르헨 원유 본격 수입

취임 후 첫 남미 순방에 나선 이재명 대통령이 브라질·칠레·아르헨티나 방문을 마치고 귀국길에 올랐다. 이번 순방은 미국 빅테크 기업들과의 인공지능(AI) 동맹 구축, 핵심광물·에너지 분야의 글로벌사우스 지역 협력 확대라는 목표를 내걸고 7박11일간 진행됐다.

이 대통령은 2일(현지시간) 미국 샌프란시스코와 남미 3개국 순방 일정을 마치고 경유지인 독일 프랑크푸르트에 도착했다. 이 대통령은 프랑크푸르트에서 동포간담회를 가진 뒤 3일 서울에 도착한다.

이 대통령은 지난달 24일 첫 방문지인 샌프란시스코에서 ‘AI 선언’을 발표하고 “우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로, 신뢰할 수 있는 AI 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다”고 밝혔다. 이어진 남미 순방에선 핵심광물 협력과 원유 등 에너지 협력에 초점을 뒀다.

위성락 청와대 국가안보실장은 지난달 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 브리핑을 열고 “대한민국이 메모리반도체의 강력한 공급국을 넘어서서 거대한 글로벌 AI 공급망의 중심축으로 거듭날 수 있는 협력 관계를 구축하는 계기가 됐다”며 “남미 3국과는 반도체를 포함한 AI 하드웨어, AI 데이터센터 등 AI 공급망 전반에 걸쳐 긴요한 핵심광물을 확보하기 위한 협력체계를 국가 대 국가 차원에서 확고히 다져놨다”고 말했다.

브라질과는 핵심전략 광물에 관한 공동성명을 체결해 희토류 등 핵심광물의 공급망 전 주기에 걸쳐 호혜적 협력과 투자 기회를 발굴해 나가기로 했다고 위 실장은 전했다. 리튬과 구리 매장량 1위인 칠레, 리튬 매장량 4위인 아르헨티나와도 각각 핵심광물 양해각서(MOU)를 맺었다.

이 대통령이 메르코수르(남미공동시장)를 주도하는 브라질·아르헨티나를 잇달아 방문하며 한·메르코수르 무역협정 협상도 올해 재개하기로 합의했다. 브라질·아르헨티나·우루과이·파라과이를 중심으로 하는 메르코수르와 무역협정 협상은 2018년 개시됐으나 시장 개방과 검역 문제를 두고 이견이 좁혀지지 않으면서 2021년 중단됐다. 한국의 첫 자유무역협정(FTA) 체결국인 칠레와는 FTA 현대화 논의를 본격 추진하기로 했다.

이 대통령은 지난달 31일 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 하고 올해 아르헨티나산 원유를 시범 도입하고 내년부터 원유 수입을 본격화하기로 했다. 올해 시범 사업으로 한국에 들어오는 아르헨티나 원유량은 88만배럴이다. 내년 들어올 양은 결정되지 않았으나 밀레이 대통령이 에너지 수출을 현재의 5배가량으로 늘리겠다고 공언한 만큼 아르헨티나산 원유 도입량이 늘어날 것으로 보인다고 위 실장은 설명했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글