서영교 “7대 범죄 전건송치 도입, 10월 전 마무리”

형소법 개정안 통과 후 후속 조치 3일 국민보고회…당내 이견 지속

국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 아동학대 등 7대 범죄에 대한 전건송치 도입 법안을 오는 10월 전 마무리하겠다고 밝혔다. 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정안 통과 이후 당내에선 법안 처리를 환영하는 목소리와 더 신중했어야 한다는 목소리가 엇갈리는 가운데 민주당은 3일 후속 조치를 설명하는 대국민 보고회를 연다.



서 의원은 2일 국회에서 ‘더 좋아진 형사소송법’이란 제목으로 기자간담회를 열었다. 서 의원은 “형사소송법의 개정 취지는 수사기관과 공소기관의 상호 견제와 협력, 피해자 보호 강화, 범죄자를 끝까지 검거하는 것”이라고 말했다.



서 의원은 7대 범죄에 대한 전건송치 도입 법안을 오는 10월 국정감사 전 마무리하겠다고 했다. 그는 “9월이 되면 정기국회를 시작한다”며 “10월 국정감사 전 입법적으로 보완을 할 것으로 예상한다”고 말했다. 7대 범죄란 아동학대·가정폭력·성범죄·아동 성범죄·스토킹·장애인 학대·노인학대 등 사회적 약자를 대상으로 하는 범죄다. 해당 범죄에 대해선 경찰이 송치, 불송치를 결정하지 않고 모두 송치하도록 해 검찰 혹은 10월에 출범할 공소청이 판단하도록 하겠다는 의미다.



서 의원은 지난달 31일 형소법 개정안이 본회의를 통과할 때 같은 당 소속 곽상언 의원이 반대하고 이소영 의원이 기권한 것을 두고 “꼼꼼하게 살펴달라는 취지라고 생각한다”고 말했다.



정리되지 않은 당내 입장은 이어졌다. 추미애 경기지사는 이날 페이스북에 “검찰 해체와 개혁은 국민이 해낸 것”이라고 적었다. 김용민 의원은 전날 페이스북에 경남 김해 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 찾은 사진을 올렸다. 사진 속에는 형소법 개정안이 담긴 서류봉투와 ‘내주신 숙제 다 끝냈습니다, 대통령님’이라고 적힌 꽃이 놓여 있었다.



노 전 대통령의 사위인 곽상언 의원은 이날 페이스북에 “많은 정치인이 노무현 정신, 심지어 노 대통령의 죽음을 또다시 소환하고 있다”며 “자신의 개인적·정치적 이익을 위해 노 대통령의 마지막 선택을 정치적 노리개로 쓰는 것이고 그의 이름을 조롱거리로 만드는 것”이라고 썼다.



이언주 의원도 전날 페이스북에 “형소법 개정에 반대하는 다수의 국민 여론을 감안해 더 신중했어야 하는데 이리 급히 처리한 점에 대해 참으로 유감스럽다”고 적었다.

