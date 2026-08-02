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인니 270명 탄 여객선에서 불···최소 5명 사망·수십명 실종

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인도네시아 동자바주 해상에서 270여명이 탄 여객선에 큰불이 나 최소 5명이 숨지고 수십명이 실종됐다.

2일 AP통신에 따르면 인도네시아 당국은 이날 271명을 태운 여객선 '무티아라 센타사 2호'에서 불이 나 최소 5명이 숨지고 41명이 실종됐으며 225명이 구조됐다고 밝혔다.

이 선박은 사고 당시 인도네시아 제2 도시인 동자바주 수라바야에서 남술라웨시주 마카사르로 향하던 중이었다.

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인니 270명 탄 여객선에서 불···최소 5명 사망·수십명 실종

입력 2026.08.02 21:41

  • 배시은 기자

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2일(현지시간) 인도네시아 동자바주 인근 해역에서 여객선 ‘무티아라 센타사 2호’에 불이난 모습을 항공 촬영한 사진. AFP연합뉴스

2일(현지시간) 인도네시아 동자바주 인근 해역에서 여객선 ‘무티아라 센타사 2호’에 불이난 모습을 항공 촬영한 사진. AFP연합뉴스

인도네시아 동자바주 해상에서 270여명이 탄 여객선에 큰불이 나 최소 5명이 숨지고 수십명이 실종됐다.

2일(현지시간) AP통신에 따르면 인도네시아 당국은 이날 271명을 태운 여객선 ‘무티아라 센타사 2호‘에서 불이 나 최소 5명이 숨지고 41명이 실종됐으며 225명이 구조됐다고 밝혔다.

이 선박은 사고 당시 인도네시아 제2 도시인 동자바주 수라바야에서 남술라웨시주 마카사르로 향하던 중이었다. 이 항로는 통상 약 40시간이 걸리며 주로 국내 여행객과 화물 운송용으로 운행된다.

인도네시아 국가수색구조청에 따르면 이날 오전 6~7시쯤 화재가 발생했다. 선사는 화재가 발생한 지 약 1시간 뒤 당국에 구조를 요청했다. 이후 예인선과 다른 인근 선박 한 척이 접근해 오전 10시쯤부터 승객들을 대피시키기 시작했다.

당국이 공개한 영상에는 여객선 한쪽에서 검은 연기가 솟아올라 선박 전체로 퍼지는 장면이 담겼다. 일부 승객들은 불타는 선박에서 바다로 뛰어들기도 했다.

화재 원인은 즉각 확인되지 않았으며 현재 조사가 진행 중이다.

1만7000개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 항공기와 함께 선박이 주요 교통수단으로 이용된다. 하지만 인도네시아에서는 안전 규제가 제대로 집행되지 않아 해상 사고가 빈번하게 발생하는 것으로 알려져 있다.

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