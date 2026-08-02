122년 만의 ‘극한 폭염’···42.5 대'핫'민국

양산, 국내 관측 사상 ‘역대 최고’ 광양·부산·밀양 등도 40도 훌쩍

주말 내내 남부지방을 중심으로 극한 폭염이 이어지면서 2일 경남 양산의 낮 기온이 국내 기상관측 사상 처음으로 42도를 넘어섰다. 양산은 국내 역대 최고기온 기록을 사흘 연속 갈아치웠다. 행정안전부는 전국적인 폭염 장기화에 따라 이날 중앙재난안전대책본부(중대본) 2단계를 가동한다고 밝혔다.



폭염 중대본 2단계 가동은 2023년 8월 이후 3년 만으로, 2018년 폭염이 자연재난에 포함된 이후 역대 두 번째다. 폭염 중대본 2단계는 향후 3일 이상 전국 육상국지예보구역의 60% 이상에서 일 최고기온 35도 이상이 예상되거나, 40% 이상 60% 미만에서 38도 이상이 예상될 경우 가동된다.



기상청 자동기상관측장비(AWS)에 따르면 양산시 기온은 이날 오후 1시26분쯤 42.5도를 기록했다. 국내에서 기온이 42도를 넘긴 것은 근대 기상관측이 시작된 1904년 이래 처음이다.



양산은 지난달 31일 41.4도, 이달 1일 41.6도로 잇따라 역대 최고기온 기록을 경신했고 이날 또다시 최고치를 새로 썼다. 기상청 통계상 종전 기록은 2018년 8월1일 강원 홍천의 41.0도였다.



기상청은 장마가 끝난 후 티베트고기압과 북태평양고기압이 이중으로 한반도 상공을 덮은 가운데 따뜻하고 습한 서풍 계열 바람이 계속 유입되면서 전국적인 폭염이 이어지고 있다고 분석했다.



특히 양산 일대는 서쪽에서 불어온 바람이 백두대간을 넘으며 더 뜨겁고 건조해지는 ‘푄 현상’이 일어난 데다 산으로 둘러싸인 분지 지형 때문에 기온이 계속 상승하고 있다고 설명했다.



양산 외에 다른 남부지방도 낮 최고기온이 40도를 넘어섰다. 이날 전남광주 광양과 경남 북창원·밀양은 41.0도, 김해는 40.7도, 의령과 부산 북구는 40.6도, 경북 경주는 40.3도, 부산 금정구는 40.0도를 기록했다.



4일 동풍 타고 수도권으로 ‘폭염 북상’



4일부터는 서풍 대신 동풍 계열의 바람이 불면서 폭염의 중심이 남부에서 수도권 등 백두대간 서쪽 지역으로 이동하겠다. 3~5일 서울 낮 최고기온은 37도, 대전은 36~37도를 보일 것으로 기상청은 내다봤다. 전남광주 낮 최고기온은 34~38도로 예보됐다. 반면 백두대간 동쪽의 부산, 울산, 경남 지역 기온은 다소 내려가겠다. 기상청은 4일 경남 낮 최고기온은 33~36도를 보이겠다고 전망했다.



행안부는 2일부터 중대본 2단계를 가동했다. 현장 대응을 강화하기 위해 중앙부처와 지방정부 간부급을 중심으로 주 1회 또는 매일 현장 점검을 운영한다. 국장급 현장총괄관리관을 수도권과 경남 등 남부권에 파견하고, 현장상황관리관도 전국적으로 파견해 지역별 폭염 대응 상황과 지원 필요사항을 점검한다.



윤호중 행안부 장관은 “폭염과 가뭄은 농업인의 생업뿐만 아니라 어르신과 야외근로자 등 취약계층의 일상을 직접적으로 위협하는 재난”이라며 “중대본 2단계 운영을 통해 국민 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.

