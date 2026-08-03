젠슨 황도 방문한 서울대 공대, 따로 ‘기자실’ 차린 이유는?

서울대학교 공과대학이 대학 본부 홍보실과 별개로 단과대학 차원의 독자적인 기자실을 마련했다. 단과대가 자체 기자실을 신설해 운영하는 것은 서울대 내에서 처음이다.

서울대 공대는 지난달 31일 서울대 관악캠퍼스 39동에 기자실을 만들어 운영을 시작했다. 공대 기자실은 서울대 출입 기자뿐만 아니라 과학기술 등 테크부 담당 기자들도 이용할 수 있다. 기자실에는 취재를 위한 각종 편의시설과 함께 공대 연구 성과 등이 게시될 예정이다.

공대 기자실이 들어선 39동은 관악캠퍼스 ‘아랫공대’(아래쪽에 있는 공대)의 중심이다. 39동 주위에는 자연대, 약대, 농생대 등 이공계 단과대가 몰려 있다. 공대 측은 이번 기자실이 서울대 이공계 연구 현장 전반을 아우르는 취재 거점이 될 것으로 기대하고 있다. 단과대가 독립적으로 기자실을 운영하는 것은 대학가에서도 이례적이다.

서울대 공대가 따로 기자실을 차린 것은 공학 연구 성과를 사회에 직접 알리기 위해서다. 또 대중의 높아진 정보 수요와 연구 현장 사이의 격차를 메우기 위한 시도이기도 하다.

그동안은 공대 연구실에서 작성해 배포하는 자료는 어려운 전문 용어와 개념이 많았다. 이 때문에 대중의 관심과 눈높이에 맞춰 전달되는 데 어려움이 있었다. 김영오 서울대 공과대 학장은 “요즘은 국민의 기술적 수준이 높아져서 HBM(고대역 메모리)이나 AI(인공지능)가 뭔지 다 아는 시대가 됐다”면서도 “공대 교수조차 타 전공 연구는 이해하기 어려울 때가 많다”고 말했다.

이런 문제를 해소하기 위해 연구진과 언론이 현장에서 직접 소통할 공간을 마련했다는 게 공대 측 설명이다. 김성재 서울대 공대 대외협력위원장은 “기자실을 거점으로 언론이 현장에서 연구진을 직접 취재해 어려운 공학 기술을 대중의 눈높이에 맞춰 쉽게 전달할 수 있도록 지원할 방침”이라고 말했다. 김 위원장은 “한국 산업을 주도하고 발전시키는 핵심은 결국 공학”이라며 “기자실을 통해 공학의 성과를 더 적극적으로 알려 공학의 인기를 높이고 국가 산업 발전에 기여하고 싶다”고 말했다.

김 학장은 “향후 첨단기술이나 국가적 이슈가 있을 때마다 언론을 대상으로 브리핑을 열어 어려운 공학 지식을 대중에게 쉽게 전달하겠다”고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 서울대 공대 방문, 한보형 전기정보공학부 교수의 삼성전자 겸임 최초 허가 등 공대 자체의 이슈가 늘어난 점도 기자실 개설의 배경으로 꼽힌다.