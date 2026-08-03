상반기 방한 외국인 카드이용 54% 증가…의료관광 소비 2배로

올해 상반기 의료 업종 중심으로 한국을 찾은 외국인 소비가 늘었다는 분석이 나왔다.

3일 BC카드 분석에 따르면 올 상반기 방한 외국인의 카드 이용금액은 지난해 상반기보다 53.6%, 결제건수는 40.3% 증가했다.

이번 분석은 약 330만 외국인 이용 카드를 기반으로 국적, 소비 업종, 지역별 소비 패턴을 종합한 결과다.

중국 관광객 회복이 성장세를 견인했다. 중국 관광객의 이용 카드수는 56.6% 늘어 미국(+30.6%), 대만(+44.3%), 일본(+40.1%). 싱가포르(+46.8%)에 비해 증가율이 높았다.

중국 관광객 카드 이용금액은 82.7% 뛰었다.

지역 관광지로 소비가 확산한 것도 특징이다. 부산 결제건수가 57.9%, 제주는 63.7% 증가했다.

서울 안에서는 명동 중심이었던 외국인 관광객의 소비 권역이 다변화하는 추세다. 결제건수 기준 서울 내 비중은 중구가 2.9% 감소했고 강남구가 2.7% 증가했다.

결제금액 기준으로는 작년과 마찬가지로 명동이 부동의 1위를 유지했다. 지난해 각각 2, 3위에 올랐던 여의도동과 서교동은 올해 순위가 교체됐다. 5위로는 지난해 회현동에서 올해 삼성1동이 새로 진입했다.

소비 업종은 쇼핑 중심에서 의료와 체험·여가 선택이 늘었다.

결제 건수 기준으로 의료(+75.3%), 체험/여가(+121.7%) 증가 폭이 두드러졌다. 쇼핑(+31.4%), 식음료(+58.1%), 숙박(+36.1%), 이동(+56.5%) 등도 증가세를 보였다.

BC카드는 “한국을 찾는 외국인이 단순 관광을 넘어 의료 서비스와 K-뷰티, 문화 체험 등을 함께 즐기는 복합 목적형 여행으로 이동하고 있음을 보여준다”고 밝혔다.

특히 의료 관광이 눈에 띄게 부상했다. 의료 이용금액은 작년 상반기보다 98% 증가해 주요 업종 중 가장 높은 성장세를 기록했다. 숙박업(+50.2%), 보건·위생(+50.5%), 의류(+56.3%) 등도 고루 늘었다.

서울 의료 이용 금액도 91.8% 증가해 부산(+27.4%), 경기도(+21.7%), 인천(+27.5%), 제주(+13.1%) 등 다른 지역을 월등히 제쳤다.

전국 의료 소비금액 중 92.8%가 서울에 집중됐다.

진료 과목은 성형 중심에서 피부 미용으로 재편되고 약국 소비가 늘어나는 추세다.

피부미용 이용금액은 109.8%, 성형외과는 35.5% 늘었다. 한방 의료도 193.1% 증가했다. 특히 약국 이용금액이 1,176.9% 뛰며 가장 높은 증가율을 기록했다.

BC카드는 “의료와 쇼핑이 자연스럽게 연결되는 새로운 의료관광 생태계가 형성되고 있다”며 “의료관광이 향후 방한 관광산업의 새로운 성장축으로 자리매김할 것”으로 전망했다.