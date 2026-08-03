트럼프 “일본과 좋은 관계여서 엔·달러 시장 개입”

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2일(현지시간) 일본과의 관계를 고려해 미국이 엔·달러 시장에 개입했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴 DC로 복귀하는 길에 기자들과 만나 “일본과 좋은 관계”여서 엔화 약세를 저지하는 시장 개입에 나섰다고 밝혔다고 로이터·AFP 통신 등 외신이 전했다.

트럼프 대통령은 “일본은 엔화가 약세를 보이고 있었고, 약간의 도움이 필요했다. 그리고 우리는 언제나 일본을 위해 존재한다”고 말했다.

최근 엔화 가치가 가파른 약세를 보이자 일본 당국은 외환시장에서 엔화를 사들이고 달러화를 파는 개입에 나선 것으로 알려졌다. 개입 규모는 6조∼7조엔(약 55조∼64조원)으로 전해졌다.

미국 당국도 엔화 약세를 저지하기 위해 개입한 정황이 언론매체 사진을 통해 드러났다.

로이터는 지난달 31일(현지시간) 미국 메릴랜드주 캠프데이비드에서 열린 미국 연방정부 각료회의 현장에 있던 스콧 베선트 미국 재무부 장관의 메모지에 “할 일”(To Do)이라는 문구와 함께 “일본 엔(JPY) 50억∼100억달러”라고 적혀 있었다고 보도했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 익명 취재원 3명을 인용해 지난달 31일 미국 재무부의 개입이 실제로 이뤄졌다고 전했다.

FT에 따르면 뉴욕 연방준비은행이 이날 재무부를 대신해 유로를 매도하고 엔화를 매입하는 이례적 조치를 수행했다. 이 취재원 중 2명에 따르면 거래는 골드만삭스와 모건스탠리를 통해 이뤄졌다.