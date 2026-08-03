트럼프 “일본 돕기 위해 엔화 방어”···미국 시장 개입 인정

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 미국의 엔/달러 시장 개입이 “일본에 대한 우정의 신호”였다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴 D C로 이동하는 대통령 전용기에서 기자들과 만나 “일본과 좋은 관계”여서 엔화 약세를 저지하는 시장 개입에 나섰다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “무엇보다도 이번 조치는 일본에 대한 우정의 신호였다”며 “일본은 진주만 공습을 제외하면 항상 우리에게 잘해왔다”고 말했다. 이어 “일본은 엔화가 약세를 보이고 있었고, 약간의 도움이 필요했다”며 “우리는 언제나 일본을 돕는다. 이는 세계 경제에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

최근 엔화 가치가 급락하자 일본 정부와 일본은행은 외환시장에서 엔화를 매입하고 달러를 매도하는 방식으로 시장 개입에 나선 것으로 알려졌다. 일본 언론은 개입 규모가 6조~7조엔(약 55조~64조원)에 달하는 것으로 추산했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 당시 미국 통화당국도 외환시장 개입의 전 단계인 ‘레이트 체크’를 실시했다고 보도했다. 레이트 체크는 당국이 실제 시장 개입에 앞서 주요 금융기관을 상대로 환율과 거래 상황을 점검하는 절차로, 개입 가능성을 시사하는 신호로 받아들여진다.

닛케이는 미국 재무부의 지시에 따라 뉴욕 연방준비은행이 여러 은행을 대상으로 레이트 체크를 실시했으며, 미·일 당국이 동시에 외환시장에 관여한 것은 이례적이라고 평가했다.

앞서 지난달 31일 메릴랜드주 캠프데이비드에서 열린 회의에서는 스콧 베선트 미 재무장관의 메모지에 ‘할 일(To Do)’ 항목으로 ‘일본 엔(JPY) 50억~100억달러’라고 적힌 내용이 포착돼 미국의 시장 개입 가능성에 무게가 실렸다.