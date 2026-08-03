이란 “오만과 호르무즈 해협 관리 협의 막바지”

미국과 이란의 갈등이 이어지는 가운데 이란이 오만과 호르무즈 해협 관리 방안을 놓고 진행 중인 협의가 막바지 단계에 접어들었다고 밝혔다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 2일(현지시간) 국영방송 인터뷰에서 “양측이 모두 수용할 수 있는 항로에 대한 합의에 도달할 것”이라며 “이는 북측 항로도 남측 항로도 아니지만, 양국의 주권을 존중하고 이란의 국익과 안보를 지키는 항로가 될 것”이라고 말했다.

바가이 대변인은 호르무즈 해협의 향후 관리와 관련해 “휴전 협정 제5조에 따라 오만과의 협의, 역내 국가들과의 대화를 통해 이란이 역할을 맡아야 한다”고 주장했다. 미국과의 휴전 합의에 포함된 조항을 다시 언급한 것이다.

그는 이어 “어떤 경우에도 호르무즈 해협이 과거와 같은 상태로 돌아가지는 않을 것”이라며 이란이 해협 관리에서 영향력을 유지하겠다고 강조했다.

바가이 대변인은 휴전 이후 해협 상황에 대해서도 언급했다. 그는 “협정 이행 이후 22~23일 동안 북측 항로는 완전히 안전했고 선박 운항도 정상적으로 이뤄졌다”고 주장했다. 그러면서 “해상 운송이 전쟁 이전 수준으로 완전히 회복되기 위한 30일의 기간이 끝나기도 전에 이란에 대한 침략 행위가 발생했다”며 최근 군사 충돌의 책임을 미국 측에 돌렸다.

아바스 아라그치 이란 외무장관도 이날 각료회의 전 보고에서 오만과 진행 중인 호르무즈 해협 관련 협상이 막바지 단계에 이르렀다고 밝혔다.