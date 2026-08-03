스페인 집단 이주 사태 사망자 72명으로 늘어

북아프리카 모로코에서 스페인령 세우타로 향하던 이주민들이 대거 국경을 넘는 과정에서 발생한 사망자가 72명으로 늘어났다.

스페인 당국은 2일(현지시간) “현재까지 확인된 사망자는 72명”이라고 밝혔다. 희생자 대부분은 모로코에서 세우타로 헤엄쳐 건너려다 익사했고, 일부는 국경 장벽을 넘는 과정에서 발생한 압사 사고로 숨진 것으로 전해졌다.

스페인 국영방송 RTVE는 경찰이 아직 발견되지 않은 희생자를 찾기 위해 세우타 인근 해역 수색을 이어가고 있다고 보도했다. 현지 경찰 관계자는 스페인 일간 엘 파이스에 “바다에는 아직 더 많은 시신이 있을 수 있다”고 말했다.

현재까지 세우타 인근 해역에서 수습된 시신은 67구로 알려졌다. 당국은 추가 사망자가 나올 가능성에 대비해 최대 200구의 시신을 수용할 수 있는 시설을 마련한 것으로 전해졌다.

이번 사태는 지난 1일 세우타와 모로코 사이 국경에 최대 6만명으로 추산되는 이주민이 한꺼번에 몰려들면서 시작됐다. 스페인 내무부는 유입된 이주민 대부분이 이후 자발적으로 모로코로 돌아갔다고 밝혔지만, 유럽연합(EU) 회원국들은 스페인 정부의 대응을 둘러싸고 비판을 제기하는 등 논란이 이어지고 있다.

스페인 당국은 세우타에 군경 3000명을 투입해 치안 유지와 이주민 수색에 나섰다. 그러나 일부 이주민은 여전히 국경 인근 해안과 도로, 건물 옥상 등에 숨어 당국의 단속을 피하고 있는 것으로 전해졌다. 현지 매체들은 일부 이주민들이 다리 아래와 공원, 배수관 등 곳곳에 흩어져 있어 수색 작업이 쉽지 않은 상황이라고 보도했다.

이번 사태는 유럽 내 이민 정책 논쟁에도 다시 불을 지필 전망이다. 스페인 극우정당 복스(VOX)의 산티아고 아바스칼 대표는 이날 세우타를 찾아 이번 사태를 “침공”이라고 표현하며 포용적인 이주민 정책을 펼쳐온 페드로 산체스 정부를 비판했다.

아바스칼 대표는 “세우타와 (또 다른 모로코 접경 스페인 도시)멜리야의 국경은 우리의 집과 조국을 지키는 성벽”이라며 “부패하고 조국을 배신하는 정부가 이를 제대로 지키지 않고 있다”고 주장했다.

한편 교황 레오 14세도 이날 바티칸에서 열린 삼종기도에서 “세우타의 심각한 상황을 우려하며 지켜보고 있다”며 “평화와 안정, 정의로운 해결책이 마련되기를 기도한다”고 밝혔다.