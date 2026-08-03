81세 룰라, 브라질 여당 대선 후보 확정···4선 도전 나선다

루이스 이나시우 룰라 다 시우바(81) 브라질 대통령이 집권 여당인 노동자당(PT)의 차기 대선 후보로 공식 추대되며 4선 도전에 나섰다.

노동자당은 2일(현지시간) 상파울루 엑스포 센터 노르치에서 전당대회를 열고 룰라 대통령과 제랄두 알크민 부통령 후보의 대선 출마를 공식 승인했다.

이에 따라 룰라 대통령은 오는 10월 치러질 대선에서 통산 네 번째 대통령 당선에 도전하게 됐다. 그는 2003년부터 2010년까지 두 차례 연속 대통령을 지낸 뒤, 2023년 대선에서 승리하며 12년 만에 다시 대통령직에 복귀했다.

고령을 둘러싼 우려가 제기되는 가운데 룰라 대통령은 이날 건강 이상설을 일축하며 재선 도전 의지를 강조했다.

그는 “나는 서른 살 때와 같은 에너지를 갖고 있다”며 “노화와 싸우고 싶다. 발을 끌며 걷는 사람이 되고 싶지 않다”고 말했다. 이어 “팔과 다리 운동을 하고 매일 한 시간씩 걷고 있다”며 “처음 대통령에 당선됐던 2002년보다 지금이 더 건강하다”고 주장했다.

룰라 대통령의 출마 공식화로 브라질 대선 경쟁도 본격화할 전망이다. 야권은 고령인 룰라 대통령의 건강 문제를 집중적으로 파고들며 공세를 강화하고 있다.

야권의 유력 주자인 플라비우 보우소나루 상원의원은 룰라 대통령을 겨냥해 “브라질판 바이든”이라며 “신경질적이고 무책임하며 국가에 위험 요소가 되고 있다”고 비판했다. 이어 “룰라에게서 미래를 볼 수 없다”고 주장했다.