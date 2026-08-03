이동약자도 시설 이용 불편 없게···울산시 해수욕장 인권 모니터링 진행

울산시는 오는 7일까지 진하해수욕장과 일산해수욕장에서 인권 모니터링을 진행한다고 3일 밝혔다. 이번 모니터링은 이동약자의 해수욕장 접근권과 현장 종사자의 건강·안전권 확인을 위해 마련됐다.

점검단은 현장 편의시설 설치 여부를 포함해, 이동약자가 해수욕장 이용 전 과정에 참여할 수 있는지를 중점적으로 살핀다. 주차부터 백사장 진입, 입수, 샤워·세척, 화장실 이용, 휴식 등 각 단계 사이의 이동 연속성을 확인하는 ‘이용의 완결성’에 초점을 맞춘다.

현장 안전요원 등 종사자의 건강과 안전권 보장 실태도 점검 대상이다. 음용수 상시 제공 여부, 그늘막과 휴게공간의 실제 이용 가능 여부, 휴게시간 보장 및 교대 운영 실태를 확인한다. 냉방시설과 구급함 구비 등 온열질환 예방 조치와 자외선 차단용품 지급 여부도 함께 점검한다.

울산시는 점검 결과를 관계 부서와 공유해 현장에서 보완할 수 있는 사항은 바로 조치한다는 방침이다. 시설 정비나 운영 개선이 필요한 사항은 향후 해수욕장 관리계획에 반영되도록 의견을 제시할 예정이다.

울산시 관계자는 “편의시설은 ‘있느냐’뿐 아니라 ‘실제로 이용할 수 있느냐’가 중요하다”라며 “이동약자의 접근권과 현장 종사자의 건강·안전권이 현장에서 실질적으로 보장되는지 확인하고, 시설과 운영 개선에 반영되도록 하겠다”고 말했다.