“삼각김밥 재료도 ‘ㅇㅇ산’ 찾으면 다 아는데”···항공사 기내식 원산지 표시 의무화 추진

윤준병 의원, 기내식 원산지 의무화법 발의

소비자의 알 권리와 먹거리 선택권을 보장하기 위해 항공기와 선박에서 제공되는 기내식과 선식도 원산시 표시 의무화가 추진된다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 소속 윤준병 국회의원 (전북특별자치도 정읍·고창)은 농수산물과 농수산물을 원재료 사용하는 가공품 등의 원산지 표시제도의 사각지대에 놓여 있는 기내식과 선식에도 원산지 표시를 의무화하는 ‘기내식·선식 원산지 표시 의무화법’ 을 대표 발의했다고 3일 밝혔다.

현행 ‘농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률’은 소비자의 알 권리를 보장하고 공정한 거래질서를 확립하기 위해 농수산물과 그 가공품의 원산지 표시를 의무화하고 있고, 집단급식소에서 조리·제공하는 음식에 대해서도 원료의 원산지를 표시하도록 규정하고 있다.

하지만 식품접객업소와 집단급식소처럼 불특정 다수에게 농수산물·가공식품을 제공하는 기내식·선식도 집단급식의 성격을 갖고 있음에도, 원산지 표시 의무 대상에는 포함되지 않았다.

특히 2025년 국내·국제선 이용객 9464만명에 달하는 등 기내식 이용 규모가 크게 증가하고 있지만, 원산지 표시 제도는 이를 따라가지 못하고 있다.

특히 국내 A항공사는 퍼스트와 비즈니스 클래스에서 제공하는 기내식은 원산지를 표시하고 있지만, 이코노미 클래스에서는 제공하는 가공식품은 원산지를 표시하지 않고 있다. 윤 의원실 관계자는 “편의점에서 판매하는 삼각김밥도 원재의 원산지를 표시하는데, 기내식은 여러 가공식품을 제공하는데도 아무런 표시가 없다”고 말했다.

이번에 발의된 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 일부 개정 법률안에는 원산지 표시 의무 대상에 대통령령으로 정하는 항공기·선박 여객 운송사업자를 포함하고, 기내식·선식으로 제공되는 농수산물과 그 가공품의 원료에 대해서도 원산지를 표시하도록 규정, 소비자가 음식의 원산지를 확인할 수 있도록 규정했다.

농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 일부 개정 법률안은 올해 법원 소위 심의와 본회의를 거친다면 내년 하반기쯤 시행될 예정이다.

윤 의원은 “최근 항공 이용객이 꾸준히 증가하면서 기내식이 사실상 대규모 집단급식의 역할을 하고 있음에도, 소비자는 받는 음식의 원산지를 확인할 방법이 없다”며 “항공사는 기내식을 직접 조리하지 않더라도 국민에게 제공되는 먹거리의 안전과 정보 제공에 대한 최종적인 책임을 져야 한다”고 말했다.

이어 “이번 개정안은 기내식과 선식에도 원산지 표시 의무를 명확히 적용해 소비자의 알 권리를 보장하고 식품 선택권을 확대하기 위한 것”이라고 말했다.