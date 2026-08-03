투바투·AT마드리드·아리아나 그란데·치이카와 스시···‘팝업 성지’ 성수, 8월 더 뜨겁다

문화·스포츠·뷰티 팝업 스토어 총정리

한여름 무더위에도 ‘팝업 성지’ 성수동의 열기는 계속될 것으로 보인다. 8월 성수동에서는 K-팝과 해외 아티스트, 스포츠, 뷰티, 캐릭터 등 다양한 분야의 브랜드와 IP가 팝업스토어를 잇달아 선보이며 방문객들의 발길을 끌고 있다.

특히 음악 애호가들을 위한 팝업이 눈에 띈다. 일본 대표 밴드 오피셜히게단디즘(Official髭男dism)은 아시아 투어를 기념해 성수동에 팝업스토어를 마련한다. 그룹의 음악과 에너지를 오감으로 체험할 수 있는 이머시브 존과 역대 앨범을 한눈에 살펴볼 수 있는 아카이빙 존을 비롯해 서울 한정 MD와 다양한 공식 굿즈를 만나볼 수 있다. 단독 내한 공연 일정과 맞물려 운영되는 만큼 공연과 팝업을 함께 즐길 수 있는 것도 특징이다.

팝스타 아리아나 그란데 역시 새 앨범 발매를 기념한 ‘페탈(petal)’ 팝업을 선보인다. 포토 부스와 리스닝 존을 통해 신보의 콘셉트와 음악을 경험할 수 있으며, 팬들을 위한 특별한 이벤트도 마련됐다.

K-팝 아티스트들의 전시와 체험형 팝업도 이어진다. 투모로우바이투게더는 데뷔 7주년 기념 전시 ‘레이어즈 오브 어스(LAYERS OF US)’를 개최한다. 전시는 그룹의 7년을 상징하는 7개 공간으로 구성돼 데뷔 이후 쌓아온 서사와 앨범 메시지를 시각적으로 풀어냈으며, 방문객에게는 멤버 초상이 담긴 랜덤 포토티켓이 증정된다.

그룹 키키는 세 번째 미니앨범 ‘와이키키’ 발매를 기념해 ‘와이키키 듀티 프리(WhyKiiiKiii Duty Free)’ 팝업을 펍지 성수에서 운영한다. 면세점을 콘셉트로 꾸민 공간에서 포토존과 굿즈, 체험형 콘텐츠를 통해 신보를 가장 먼저 만나볼 수 있도록 했다.

스포츠와 라이프스타일 분야도 성수동을 찾는다. 스페인 프로축구 명문 구단 아틀레티코 마드리드는 ‘까사 알레띠 서울’ 팝업을 열고 구단의 역사를 담은 전시를 비롯해 포토부스와 축구 챌린지, 선수와 직접 만나는 밋앤그릿 등 다양한 프로그램을 운영한다. 최근 팀에 합류한 이강인의 유니폼을 포함한 공식 상품도 판매할 예정이다.

뷰티 업계에서는 무신사가 제3회 오프라인 뷰티 페스타 ‘무뷰페 인(in) 성수’를 개최한다. 무신사 메가스토어 성수와 무뷰페홀, 넥스트 뷰티홀 등 성수 일대에서 65개 뷰티 브랜드가 참여해 웰컴 기프트와 뷰티백, 체험형 이벤트 등 다채로운 프로그램을 선보인다.

캐릭터 IP를 활용한 팝업도 방문객들의 관심을 끈다. 다이노탱은 새롭게 문을 여는 이구홈 서울숲 매장에서 ‘쿼카 홈런’ 팝업을 열고 야구 콘셉트의 신상품 MD를 처음 공개한다. 무신사 스토어 성수에서는 일본 인기 캐릭터 ‘치이카와 스시’ 팝업이 진행돼 스시 콘셉트의 인형과 피규어 등 다양한 상품을 만나볼 수 있다.

로컬 큐레이션 플랫폼 성수동고릴라의 고승훈 대표는 “성수동 팝업 비중이 다소 줄어드는 추세라는 평가도 있지만, 브랜드들이 상징적인 팝업을 선보일 때는 여전히 성수를 선택하고 있다”며 “올여름에는 쉽게 만나기 어려운 특별한 팝업이 많은 만큼 방문해볼 만하다”고 말했다.