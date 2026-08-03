경찰, ‘미성년자 성범죄 혐의’ 최영중 전 청주시의원 추가범행 포착

경찰이 미성년자 성매수 등 혐의로 구속된 최영중 전 청주시의원의 추가 범행 정황을 포착한 것으로 파악됐다.

3일 경찰 등에 따르면, 최 전 의원이 제출한 휴대전화를 포렌식 하는 과정에서 기존 피해자 이외에 또 다른 피해 여성이 있는 것을 확인했다.

경찰은 최 전 의원 메신저 내용에서 추가 범행 정황을 파악한 것으로 전해졌다. 이에 최 의원이 다른 여성을 상대로 추가 범행을 저질렀을 가능성이 크다고 보고 관련 대화 내용 등을 확보하기 위해 압수수색 영장을 신청했다.

경찰은 또 최 전 의원의 1년 치 통신내역과 금융거래 정보 등을 토대로 다른 피해자가 더 있는지도 수사 중이다. 경찰 관계자는 “수사 중인 사안이어서 구체적인 내용을 확인해줄 수 없다”고 말했다.

최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 중학생 A양에게 범행을 저지른 혐의로 지난달 30일 구속됐다. 성착취물 제작 등의 혐의도 있다.

경찰은 지난 2월 A양 휴대전화에서 최 전 의원과의 대화 기록을 발견한 A양 부모 고소로 수사에 착수했다.

최 전 의원은 지난 5월23일과 지난달 27일 두 차례 진행된 경찰 조사에서 “성매수 사실은 인정하지만 미성년자인 줄은 몰랐다”며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 경찰의 휴대전화 임의제출 요구에 사설 업체에 디지털포렌식을 맡겨 소지하고 있지 않다는 이유로 응하지 않았다. 이후 사설 포렌식 결과물을 제출했으나 일부 자료를 삭제한 의혹도 있다.