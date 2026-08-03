창간 80주년 경향신문

“시민의 삶 어떻게 변했나”···인천시, 9000가구 대상 사회조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시가 시민들의 삶의 변화를 살펴보기 위해 사사회조사를 한다.

인천시는 3일부터 9월 16일까지 13세 이상 가구원이 있는 9000가구를 대상으로 '2026년 인천시 사회조사'를 진행한다고 밝혔다.

사회조사는 시민의 생활환경과 의식, 삶의 질 등 사회 전반의 변화를 지속해서 파악하는 지역 통계조사이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“시민의 삶 어떻게 변했나”···인천시, 9000가구 대상 사회조사

입력 2026.08.03 10:27

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
인천시 사회조사 포스터. 안천시 제공

인천시 사회조사 포스터. 안천시 제공

인천시가 시민들의 삶의 변화를 살펴보기 위해 사사회조사를 한다.

인천시는 3일부터 9월 16일까지 13세 이상 가구원이 있는 9000가구를 대상으로 ‘2026년 인천시 사회조사’를 진행한다고 밝혔다.

사회조사는 시민의 생활환경과 의식, 삶의 질 등 사회 전반의 변화를 지속해서 파악하는 지역 통계조사이다. 조사 결과는 지역 특성을 반영한 정책 수립과 행정서비스 개선을 지원하는 기초자료로 활용된다.

이번 조사는 인구, 가구와 가족, 건강, 교육, 노동, 소득과 소비, 주거와 교통, 환경, 안전, 사회통합, 문화와 여가 등 시민 생활 전반에 걸친 11개 부문이다. 조사항목은 172개 지표로 행정자료를 활용한 객관적 지표와 시민의 생활 실태 및 분야별 인식을 파악하는 사회조사 항목으로 이뤄져 있다.

조사는 8월1일 기준 인천시에 거주하는 13세 이상 가구를 대상으로 직접 방문하는 면접 방식으로 진행하며, 시민의 참여 편의를 높이기 위해 인터넷 조사도 병행한다.

조사 결과는 자료 분석과 검증을 거쳐 12월 말 인천데이터포털(https://data.incheon.go.kr)에 공개된다. 또한 분석 결과는 분야별 정책 수립과 사업 추진, 정책 성과 평가를 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

인천시 관계자는 “이번 사회조사는 시민 생활의 변화와 지역사회의 모습을 파악하기 위한 것”이라며 “보다 정확한 통계가 작성될 수 있도록 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글