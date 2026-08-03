“시민의 삶 어떻게 변했나”···인천시, 9000가구 대상 사회조사

인천시가 시민들의 삶의 변화를 살펴보기 위해 사사회조사를 한다.

인천시는 3일부터 9월 16일까지 13세 이상 가구원이 있는 9000가구를 대상으로 ‘2026년 인천시 사회조사’를 진행한다고 밝혔다.

사회조사는 시민의 생활환경과 의식, 삶의 질 등 사회 전반의 변화를 지속해서 파악하는 지역 통계조사이다. 조사 결과는 지역 특성을 반영한 정책 수립과 행정서비스 개선을 지원하는 기초자료로 활용된다.

이번 조사는 인구, 가구와 가족, 건강, 교육, 노동, 소득과 소비, 주거와 교통, 환경, 안전, 사회통합, 문화와 여가 등 시민 생활 전반에 걸친 11개 부문이다. 조사항목은 172개 지표로 행정자료를 활용한 객관적 지표와 시민의 생활 실태 및 분야별 인식을 파악하는 사회조사 항목으로 이뤄져 있다.

조사는 8월1일 기준 인천시에 거주하는 13세 이상 가구를 대상으로 직접 방문하는 면접 방식으로 진행하며, 시민의 참여 편의를 높이기 위해 인터넷 조사도 병행한다.

조사 결과는 자료 분석과 검증을 거쳐 12월 말 인천데이터포털(https://data.incheon.go.kr)에 공개된다. 또한 분석 결과는 분야별 정책 수립과 사업 추진, 정책 성과 평가를 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

인천시 관계자는 “이번 사회조사는 시민 생활의 변화와 지역사회의 모습을 파악하기 위한 것”이라며 “보다 정확한 통계가 작성될 수 있도록 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다”고 말했다.