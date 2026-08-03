40도 이상 폭염엔 선풍기가 더 위험…WHO 권고 지침 보니

국내 기온이 사상 처음으로 42도를 넘는 등 기록적인 폭염이 이어지는 가운데, 제대로 된 폭염 행동 지침에 대한 관심도 높아지고 있다. 세계보건기구(WHO)는 최근 각국 정부와 시민들이 활용할 수 있는 폭염 대응 행동지침을 공개하며, 폭염 속 건강을 지키기 위한 기본 수칙을 다시 한번 강조했다.

권고 지침의 핵심은 단순히 물을 많이 마시는 것이 아니라 더위를 피하고, 집을 시원하게 유지하며, 몸의 체온을 낮추고, 영유아를 보호하는 것이다. WHO는 특히 고령자와 영유아, 임산부, 심혈관·신장 질환 등 만성질환자는 폭염에 더욱 취약하다며 각별한 주의를 당부했다.

WHO가 가장 먼저 강조한 것은 폭염 자체를 피하는 행동이다. 가장 더운 시간대에는 외출과 격렬한 운동을 삼가고, 부득이하게 외출해야 한다면 그늘을 이용하라고 권고했다. 햇볕 아래에서는 체감온도가 실제 기온보다 10~15도 더 높아질 수 있기 때문이다. 또한 하루 중 2~3시간 정도는 냉방이 되는 공간에서 보내는 것도 권장했다. 혼자 수영하지 말고 기상당국의 폭염 경보를 수시로 확인하는 것도 행동수칙에 포함됐다.

“40도 넘으면 선풍기만으로는 안 된다”

이번 WHO 지침에서 가장 눈길을 끈 부분은 선풍기에 대한 권고다. WHO는 기온이 40℃ 미만일 때만 선풍기를 사용하는 것이 좋다고 밝혔다. 40℃를 넘는 환경에서는 선풍기가 시원한 바람이 아니라 뜨거운 공기를 계속 몸으로 보내 체온을 낮추지 못하고 오히려 몸의 열 부담을 키울 수 있다는 것이다.

다만 이는 선풍기가 위험하다는 의미는 아니다. 일반적인 여름철에는 선풍기가 땀의 증발을 도와 체온을 낮추는 데 도움이 된다. WHO도 극심한 폭염에서는 선풍기만 의존하지 말고 냉방과 함께 사용하라는 취지라고 설명한다. 에어컨을 사용할 경우에는 27℃로 설정한 뒤 선풍기를 함께 틀면 체감온도를 약 4℃ 낮추는 효과가 있고, 냉방 에너지 사용도 줄일 수 있다고 덧붙였다.

갈증 나기 전에 물 규칙적으로 마셔야

WHO는 갈증을 느낀 뒤가 아니라 미리 규칙적으로 물을 마시는 습관을 권장했다. 가볍고 헐렁한 옷을 입고, 미지근하거나 시원한 샤워를 하거나 젖은 수건으로 피부를 식히는 것도 도움이 된다. 특히 최근 WHO의 폭염 대응 자료에서는 시간당 한 컵 정도, 하루 2~3L의 물을 규칙적으로 마시는 것을 권고하고 있다. 다만 심부전이나 신장질환 등으로 수분 섭취 제한이 필요한 환자는 의료진의 지시에 따르는 것이 우선이다.

유모차, 천으로 덮는 행동 피해야

영유아 보호도 별도로 강조됐다. WHO는 주차된 차량 안에는 어린이나 반려동물을 잠시라도 혼자 두지 말라고 거듭 경고했다. 차량 내부 온도는 매우 빠르게 상승해 생명을 위협할 수 있기 때문이다.

또 유모차를 마른 담요나 천으로 덮는 행동도 피해야 한다고 밝혔다. 공기 순환이 막히면서 내부 온도가 오히려 더 높아질 수 있어서다. 대신 얇고 젖은 천을 사용하고 필요하면 다시 적셔 온도를 낮추는 것이 도움이 된다. 아이에게는 피부를 덮는 헐렁한 옷과 챙이 넓은 모자, 선글라스, 자외선 차단제를 사용하는 것도 권장했다.

WHO는 폭염이 더 이상 드문 기상이변이 아니라 반복되는 건강 위협이라고 강조한다. 실제 WHO에 따르면 2000~2019년 전 세계에서는 매년 약 48만9000명이 폭염과 관련해 사망한 것으로 추정되며, 기후변화로 극한 더위에 노출되는 인구도 빠르게 늘고 있다. WHO는 “폭염으로 인한 건강 피해는 대부분 예방이 가능하다”며 기본적인 행동수칙을 미리 숙지하는 것이 가장 효과적인 대응이라고 강조했다.