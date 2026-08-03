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강남 집값 상승에 세 부담 커지자···재산세 분할납부 신청 2배 늘어

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본문 요약

올해 공동주택 가격이 전년 대비 25.8% 늘어나면서 강남의 7월 재산세 분할납부 신청이 전년보다 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

분할납부 신청 금액도 총 98억원으로 지난해 79억원보다 더 늘었다.

구는 지난 6월부터 강남구 홈페이지에 '우리집 재산세 미리보기'와 전용 상담 창구, 스마트폰 QR코드 신청 등 서비스를 도입해 분할납부를 안내해 왔다.

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강남 집값 상승에 세 부담 커지자···재산세 분할납부 신청 2배 늘어

입력 2026.08.03 10:50

  • 류인하 기자

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서울 강남구 직원이 한 주민에게 재산세 분할납부 방법을 설명하는 모습. 강남구 제공

서울 강남구 직원이 한 주민에게 재산세 분할납부 방법을 설명하는 모습. 강남구 제공

올해 공동주택 가격이 전년 대비 25.8% 늘어나면서 강남의 7월 재산세 분할납부 신청이 전년보다 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

3일 강남구에 따르면 올해 강남의 주택분 재산세는 전년보다 평균 16.3% 상승했다. 7월 말 기준 분할납부 신청 건수는 2925건으로, 지난해(1380건)보다 111.9% 증가했다. 분할납부 신청 금액도 총 98억원으로 지난해 79억원보다 더 늘었다.

구는 지난 6월부터 강남구 홈페이지에 ‘우리집 재산세 미리보기’와 전용 상담 창구, 스마트폰 QR코드 신청 등 서비스를 도입해 분할납부를 안내해 왔다.

‘우리집 재산세 미리보기’는 강남구 직원이 직접 개발한 온라인 서비스다. 아파트명과 동, 호수를 입력하면 공시가격과 주택분 재산세 예상액을 확인할 수 있다. 특히 세 부담이 높은 지역 특성을 반영해 분할납부 대상 여부와 회차별 예상 금액까지 안내하고 있다. 현재까지 누적 이용 건수는 8413건을 기록했다.

재산세 본세와 도시지역분을 합한 납부 세액이 500만원을 초과한 납세자에게는 별도의 알림톡을 보내 분할납부 제도를 안내하고 있다. 7월 10일부터 운영한 현장상담 창구에는 현재까지 200여 명이 상담을 받았다. 스마트폰 QR코드를 통한 간편 신청 접수도 230건으로 집계됐다.

김현기 강남구청장은 “재산세 납부 부담을 덜 수 있도록 사전 안내와 분할납부 지원을 강화했다”며 “주민이 체감할 수 있는 납세 편의 정책을 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

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