한병도 “오늘 중 특별감찰관 추천 공문 발송…8월 임시국회 내 마무리”

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 3일 “특별감찰관이 8월 임시국회 내 임명될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한 직무대행은 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “특별감찰관 추천 절차를 신속하게 마무리하겠다”며 “오늘 중 국민의힘과 협의해 여야 공동으로 대한변호사협회에 후보 추천 공문을 발송할 예정”이라고 말했다. 민주당은 지난달 31일 특별감찰관 후보로 최길수 변호사를 추천했다.

한 직무대행은 “최 변호사는 대구지검 안동지청장 등을 역임했고 서울고검 감찰부에서 근무한 21년 경력의 감찰 분야 전문가”라며 “고위공직자의 비위를 예방하고 엄정하게 감찰하는 특별감찰관 본연의 임무를 충실히 수행할 역량을 갖춘 인물이라 판단했다”고 말했다. 그러면서 “문재인 정부 당시 야당이었던 바른미래당이 특별감찰관 후보로 추천했던 이력이 있는 만큼 진영에 치우치지 않고 독립적이고 엄정하게 권력을 감시할 적임자”라고 했다.

한 직무대행은 “이재명 대통령께서 스스로에 대한 감시와 견제를 자청하는 결단을 내리신 만큼 민주당은 특별감찰관이 8월 임시국회 내 임명될 수 있도록 남은 추천 절차를 차질 없이 만들겠다”며 “지난 10년간 이뤄진 권력 감시의 공백을 끝내는 데 국민의힘도 책임 있게 함께해주길 바란다”고 했다.

특별감찰관은 대통령 배우자와 4촌 이내 친인척, 수석비서관급 이상 청와대 공직자를 감시하는 기구다. 박근혜 정부 때 만들어졌으나 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않아 지난 10년간 공석이었다. 국민의힘은 지난 4월 검사 출신 강지식 변호사를 후보에 내정했다.