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본문 요약

대구시는 내년도 주민참여예산 사업 선정을 위해 오는 21일까지 온라인 시민 투표를 진행한다고 3일 밝혔다.

대구시는 지난 2월20일부터 3월27일까지 공개 모집한 주민제안사업안을 대상으로 실무진의 타당성 검토와 주민참여예산위원회 심사를 거쳐 투표 대상을 선정했다.

시는 투표 결과를 반영해 2027년 주민참여예산사업을 최종 결정할 예정이다.

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‘예산안에 시민 의견 녹인다’···대구, 21일까지 ‘주민참여예산’ 투표

입력 2026.08.03 10:59

  • 백경열 기자

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대구시 주민참여예산 시민투표 홍보 전단. 대구시 제공

대구시 주민참여예산 시민투표 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 내년도 주민참여예산 사업 선정을 위해 오는 21일까지 온라인 시민 투표를 진행한다고 3일 밝혔다.

대구시는 지난 2월20일부터 3월27일까지 공개 모집한 주민제안사업안을 대상으로 실무진의 타당성 검토와 주민참여예산위원회 심사를 거쳐 투표 대상을 선정했다. 시는 투표 결과를 반영해 2027년 주민참여예산사업을 최종 결정할 예정이다.

대구 시민은 물론 대구지역 직장 및 대학에 다닐 경우에도 참여 가능하다. 투표 대상은 ‘대구공항 공항로 경관 조명설치’ 등 경제도시 분야 4개 사업과 ’안전한 금호강 진입로 조성’ 등 복지안전 분야 10개 사업 등 총 54개 사업이다.

오는 9월3일 개최 예정인 대구시 주민참여예산위원회 총회에서는 투표를 통해 최종 선정된 시정참여형 사업을 의결한다. 또한 구·군 참여형 및 읍·면·동 참여형 사업운영 결과 보고 및 승인, 2025~2026년 주민참여예산 우수사업 선정 등도 이뤄진다.

이와 별도로 대구시는 오는 14일까지 내년도 예산편성 관련 시민 설문조사도 진행한다. 대구시는 재정운용 방향과 예산편성 여건, 분야별 재정 집중 투자 방향 등에 대한 의견을 수집한다.

희망자는 대구시 시민 소통 플랫폼인 ‘토크 대구’ 누리집 내 설문 코너를 통해 참여하면 된다.

대구시 관계자는 “설문 조사를 통해 모인 시민들의 소중한 의견은 내년도 예산안 요구 및 심의·조정 과정에 기초자료로 활용된다”면서 “앞으로 주요 정책 수립 방향을 잡는 데도 활용될 예정”이라고 말했다.

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